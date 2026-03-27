La FDA américaine approuve l'injection d'insuline de Novo pour le diabète de type 2

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La Food and Drug Administration américaine (FDA) a approuvé l'injection d'insuline de Novo Nordisk NOVOb.CO , Awiqli, pour améliorer la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2, a déclaré l'entreprise jeudi.