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La FDA américaine approuve l'injection d'insuline de Novo pour le diabète de type 2
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine (FDA) a approuvé l'injection d'insuline de Novo Nordisk NOVOb.CO , Awiqli, pour améliorer la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2, a déclaré l'entreprise jeudi.

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