La FDA accepte un dossier de Roche dans le lupus
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:20
L'acceptation de cette demande repose sur des résultats positifs de l'étude de phase III ALLEGORY, qui a démontré une réduction significative de l'activité de la maladie par rapport au placebo chez les personnes atteintes de LES.
L'autorité sanitaire américaine devrait prendre une décision sur une approbation d'ici décembre 2026. Gazyva/Gazyvaro est déjà approuvé pour les adultes atteints de néphrite lupique aux États-Unis et dans l'Union européenne.
Si elle était approuvée par la FDA, Gazyva/Gazyvaro serait la première thérapie anti-CD20 à cibler directement les cellules B dans le LES, devenant potentiellement la nouvelle norme de soins pour cette affection.
"Le LES est une maladie auto-immune potentiellement mortelle touchant plus de 3 millions de personnes dans le monde. Un meilleur contrôle de la maladie peut réduire les poussées et prévenir des dommages irréversibles aux organes", souligne Roche.
Valeurs associées
|319,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,41%
A lire aussi
-
Les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole liées à la guerre en Iran renchéri le coût des vols long-courriers au départ de l'Europe de plus de 100 dollars (85,04 euros) une hausse susceptible d'entraîner une augmentation des prix des billets, ... Lire la suite
-
Compagnie des Alpes dévoile dameuse électrique Leitwolf LTE-Motion, -93% d’émissions avec électricité renouvelable
* Compagnie des Alpes, partenaire de Prinoth, dévoile Leitwolf LTE-Motion, dameuse haute puissance 100% électrique destinée à remplacer modèle diesel sans compromis de performance. * Autonomie annoncée 4 à 5 heures, portée à 7 heures via recharge rapide pendant ... Lire la suite
-
Quasiment deux semaines sans bombardements: à Téhéran, Mobina Rasoulian, une étudiante de 19 ans, a savouré au maximum la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis, qui approche de son expiration sous la menace d'une reprise de la guerre. "Je suis sortie sans me stresser, ... Lire la suite
-
Le moral des investisseurs allemands s'est effondré beaucoup plus que prévu en avril, les entreprises ressentant les conséquences économiques de la guerre en Iran bien au-delà de la simple flambée des prix, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer