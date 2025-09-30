La FCC va examiner la levée de l'interdiction de fusion entre les réseaux de radiodiffusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté mardi pour examiner la possibilité de lever l'interdiction de longue date de fusion entre l'un quelconque des quatre plus grands réseaux de radiodiffusion, et pour examiner l'assouplissement d'autres règles relatives à la propriété des médias.

La FCC a déclaré qu'elle pourrait revenir sur la règle qui interdit une fusion entre les "quatre grands" réseaux: NBC, propriété de Comcast CMCSA.O , ABC DIS.N de Walt Disney Co, CBS PSKY.O de Paramount Skydance ou Fox FOXA.O après avoir pris en compte les commentaires du public. La FCC a également indiqué qu'elle sollicite les commentaires du public sur l'opportunité d'éliminer ou de réviser une règle qui empêche une entité unique de détenir plus de deux des quatre plus grandes stations de télévision sur un même marché local, ainsi qu'une règle qui limite le nombre total de stations de radio locales pouvant être détenues sur un même marché.