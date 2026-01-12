La FCC révise les règles de déverrouillage des appareils Verizon après des problèmes de fraude

La Commission fédérale des communications (FCC) a révisé lundi une règle de longue date qui obligeait Verizon Communications VZ.N à déverrouiller ses téléphones portables 60 jours après leur activation, ce qui, selon elle, coûtait à l'entreprise de télécommunications des centaines de millions de dollars par an en raison de la fraude.

La FCC a déclaré que cette mesure "comble une lacune que les réseaux criminels sophistiqués et les contrevenants ordinaires ont exploitée pour se livrer à des activités illicites". Elle a ajouté que les combinés déverrouillés de Verizon sont souvent volés et revendus à des prix élevés sur le dark web, en particulier dans des pays comme la Russie, la Chine et Cuba.

Les règles actuelles de la FCC "coûtent à Verizon des centaines de millions de dollars chaque année en perte sèche", a déclaré la Commission.