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La FCC pourrait accélérer l'examen des licences de radiodiffusion, selon le directeur de l'agence, Brendan Carr
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Communications Commission pourrait accélérer l'examen des licences détenues par les stations de télévision de radiodiffusion, a déclaré à Reuters le président de l'agence, Brendan Carr , alors qu'il intensifie ses efforts pour enquêter sur les entreprises de médias d'information et qu'il fait face à la pression du président Donald Trump.

"Vous pouvez procéder à des renouvellements anticipés", a déclaré Carr, qui s'est entretenu avec Reuters la semaine dernière avant d'intensifier les menaces contre les diffuseurs le samedi , notant que la FCC a un certain nombre d'enquêtes sur divers diffuseurs, y compris NBC, ABC, PBS et NPR.

Interrogé sur la possibilité de révoquer des licences de radiodiffusion à la suite d'enquêtes en cours, il a répondu par l'affirmative.

"Toutes ces questions sont sur la table", a déclaré Carr, ajoutant qu'il pensait que ce serait une "bonne chose à long terme de s'assurer que les gens comprennent qu'il y a, en fait, des choses que vous pouvez faire pour perdre votre licence et vraiment aider les radiodiffuseurs à réorienter leurs activités dans l'intérêt du public.""

La FCC, une agence fédérale indépendante, délivre des licences de huit ans à des stations de radiodiffusion individuelles.

Selon le site web de la FCC, les prochaines licences de radiodiffusion doivent être renouvelées en octobre 2028, mais Carr a déclaré qu'il pourrait accélérer les examens.

"Les licences pourraient être renouvelées avant 2028", a-t-il déclaré. "Peut-être que nous le ferons, peut-être que nous ne le ferons pas. Elles pourraient l'être."

Trump a fait pression à plusieurs reprises sur la FCC pour qu'elle révoque les licences des stations NBC et ABC . Dimanche, Trump a déclaré sur les médias sociaux qu'il était "ravi" que Carr examine les licences détenues par certaines sociétés de médias.

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