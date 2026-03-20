La FCC approuve la vente de Tegna à Nexstar pour un montant de 3,5 milliards de dollars, malgré les objections des États

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* La FCC annonce qu'elle renonce au plafond de 39 % de propriété des radiodiffuseurs

* Les critiques affirment que l'accord entraînera une hausse des prix et une diminution des emplois dans les salles de rédaction

* Le président de la FCC veut donner aux stations la possibilité de s'opposer aux réseaux de radiodiffusion

(Mise à jour avec Nexstar disant que l'accord a été conclu dans les paragraphes 2-3) par David Shepardson et Juby Babu

La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle a approuvé la vente de Tegna TGNA.N , propriétaire de stations de télévision locales, à Nexstar NXST.O pour un montant de 3,54 milliards de dollars, malgré les objections des États dirigés par des démocrates.

Peu après, Nexstar a déclaré avoir conclu l'acquisition de Tegna après avoir reçu l'approbation de la FCC et du ministère américain de la justice.

"Cette transaction est essentielle pour maintenir un journalisme local fort dans les communautés que nous desservons", a déclaré Perry Sook, directeur général de Nexstar, dans un communiqué.

L'acquisition, si elle n'est pas annulée par les tribunaux, étendra la présence de Nexstar à 80 % des foyers américains équipés d'une télévision. La FCC a déclaré qu'elle renonçait à une règle qui permet aux propriétaires de stations de télévision de radiodiffusion de ne pas atteindre plus de 39 % des foyers américains qui regardent la télévision, dans le cadre de son approbation.

En février, le président Donald Trump a déclaré qu'il soutenait l'accord. Trump a fait pression à plusieurs reprises sur Carr pour qu'il révoque les licences des stations NBC et ABC. Les critiques ont déclaré que Carr violait le droit à la liberté d'expression des radiodiffuseurs .

"En approuvant cette transaction, qui permet à Nexstar de détenir moins de 15 % des stations de télévision, la FCC agit en tenant compte du marché des médias qui existe aujourd'hui - et non de celui des décennies passées", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, dans un communiqué.

L'approbation intervient un jour après qu'un groupe de huit États a déposé une plainte devant le tribunal de district de Sacramento, en Californie, pour bloquer la fusion qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le fournisseur de télévision en continu et par satellite DirecTV a également déposé une plainte distincte, mercredi en fin de journée, pour tenter d'empêcher l'opération.

Carr soutient que les réseaux nationaux tels que NBC, propriété de Comcast, et ABC, propriété de Walt Disney, ont accumulé trop de pouvoir et a déclaré qu'il voulait donner aux affiliés locaux appartenant à des sociétés telles que Tegna et Nexstar la possibilité de préempter des programmes .

Le décret de la FCC stipule que l'accord "contribuera à préserver la capacité de Nexstar à influencer la programmation du réseau par le biais de négociations collectives et à préempter la programmation du réseau en faveur d'une programmation qui sert mieux la communauté locale"

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a critiqué l'accord, déclarant qu'il concentrait "le pouvoir de diffusion dans les mains d'un plus petit nombre d'entreprises, réduisant les voix éditoriales indépendantes et donnant la priorité aux intérêts commerciaux nationaux plutôt qu'aux besoins locaux"

Nexstar est le plus grand groupe de télédiffusion locale des États-Unis, contrôlant plus de 200 stations dans 116 marchés américains touchant 220 millions de personnes, tandis que Tegna possède 64 stations de télévision dans 51 marchés médiatiques.

Nexstar a accepté de céder six stations dans un délai de deux ans dans le cadre d'une opération évaluée à 6,2 milliards de dollars, dettes comprises.

En septembre, Carr a félicité Nexstar pour avoir brièvement choisi de ne pas diffuser l'émission "Jimmy Kimmel Live!" sur ses stations affiliées à ABC.

ABC a temporairement suspendu l'émission de Kimmel en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Quelques heures avant la suspension, Carr avait prévenu les radiodiffuseurs locaux qui diffusaient l'émission de Kimmel qu'ils s'exposaient à des amendes ou à la perte de leur licence, et avait déclaré: "Il est temps pour eux d'agir"