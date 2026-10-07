La FCC américaine s'apprête à voter sur le lancement d'une nouvelle vente aux enchères de fréquences afin de dynamiser les services "direct to device"

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(Ajout de précisions et d'un commentaire du président de la FCC aux paragraphes 4 à 11)

* M. Carr estime que les prochaines ventes de fréquences pourraient rapporter plus de 100 milliards de dollars

* L'offensive de Starlink sur le marché de la téléphonie mobile a inquiété les investisseurs des principaux opérateurs mobiles américains

* La FCC prévoit de mettre à jour à titre préliminaire les règles relatives aux liaisons satellite-smartphone le 29 octobre

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé mercredi qu’elle se prononcerait le 29 octobre sur l’opportunité de lancer une nouvelle vente aux enchères de spectre sans fil afin de stimuler les services "direct-to-device".

La FCC a indiqué à Reuters qu’elle procéderait également à un premier vote sur la modernisation de ses règles relatives aux services "direct-to-device" et qu’elle finaliserait les règles autorisant l’exploitation de drones dans la bande cellulaire des 800 MHz.

La technologie satellite "direct-to-device" permet aux smartphones et autres appareils de se connecter directement aux satellites; elle est développée notamment par SpaceX SPCX.O , Leo d’Amazon AMZN.O et d'autres.

En janvier, la FCC a annoncé qu’elle approuvait la demande de SpaceX visant à déployer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération supplémentaires dans le cadre de ses efforts pour renforcer l’accès à Internet à l’échelle mondiale, portant ainsi le total à 15 000 satellites.

" Les propositions "direct-to-device" visent à continuer de tirer parti de cette technologie de pointe pour mettre fin aux zones sans couverture mobile et fournir un service directement depuis des constellations de satellites de nouvelle génération vers votre smartphone ", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, dans un communiqué.

M. Carr a indiqué le mois dernier qu’une série de ventes aux enchères de spectre sans fil prévues au cours des deux prochaines années pourrait générer plus de 100 milliards de dollars de recettes.

La FCC propose de mettre aux enchères 25 mégahertz de spectre clé pour les opérations "direct-to-device", de rendre disponibles 482 mégahertz supplémentaires de spectre pour une couverture complémentaire depuis l’espace, et d’envisager d’autres modifications réglementaires afin de favoriser des accords commerciaux plus flexibles — terrestres, satellitaires et hybrides — pour le service "direct-to-device".

SpaceX a acquis 65 mégahertz de spectre radio auprès d’EchoStar ECHO.O (ouvre un nouvel onglet) pour 19,6 milliards de dollars dans le cadre de deux transactions annoncées l’année dernière, offrant ainsi à Starlink les fréquences nécessaires pour se développer dans les services mobiles. Mardi soir, la commission a approuvé le projet de SpaceX visant à utiliser le nouveau spectre acquis pour étendre ses projets de services "direct to device".

L’ambition de SpaceX de mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain des communications sans fil après que l’entreprise a dévoilé en août des projets qui pourraient à terme opposer Starlink aux trois principaux opérateurs de télécommunications américains.

La semaine dernière, AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Verizon VZ.N ont nommé Paul Roth, un vétéran du secteur de la téléphonie mobile, au poste de directeur général par intérim de leur nouvelle coentreprise visant à étendre la couverture mobile par satellite.

La FCC a décidé la semaine dernière de libérer davantage de spectre afin de stimuler le haut débit par satellite à domicile.