La FCC américaine s'apprête à voter pour faire avancer une nouvelle vente aux enchères de fréquences afin de dynamiser les services « direct-to-device »

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La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé mercredi qu'elle se prononcerait le 29 octobre sur l'opportunité de lancer une nouvelle vente aux enchères de fréquences sans fil afin de développer les services « direct-to-device ».

La FCC procède également à un premier vote sur la modernisation de ses règles relatives aux services « direct-to-device » et sur la finalisation des règles autorisant l'exploitation de drones dans la bande cellulaire des 800 MHz.

La technologie satellitaire « direct-to-device » permet aux smartphones et autres appareils de se connecter directement aux satellites; elle est développée notamment par SpaceX SPCX.O , Leo d'Amazon AMZN.O et d'autres acteurs.