La FCC américaine prévoit de renforcer la réglementation afin d'aider les entreprises américaines sur le marché des câbles Internet sous-marins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et un commentaire de la FCC aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La Commissionfédérale des communications (FCC ) a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de renforcer la surveillance des câbles de communication sous-marins qui acheminent 99 % du trafic Internet international, en proposantdes règles qui rendront plus difficile la fourniture d'équipements par les entreprises chinoises et accéléreront les autorisations pour les entreprises technologiques américaines de confiance.

La FCC a déclaré qu'elle prévoyait d'exiger pour la première fois des licences pour les opérateurs d'équipements terminaux de lignes sous-marines, qui remplissent la fonction la plus critique d'un système de câbles sous-marins en se connectant aux installations terrestres américaines.

Des entreprises américaines telles que Meta META.O , la société mère de Facebook, et Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , devraient bénéficier de cette procédure pour obtenir plus rapidement l’autorisation d’exploiter des systèmes de câbles sous-marins supplémentaires afin de gérer le trafic Internet croissant.

Cette procédure accélérée exige des entreprises exploitant des câbles qu'elles se prémunissent contre l'espionnage et d'autres incidents de sécurité, et qu'elles surveillent strictement le respect des règles de sécurité nationale et de sécurité des données. Les opérateurs devraient également s'engager à ne pas utiliser d'équipements étrangers susceptibles de présenter des risques pour la sécurité.

Face à l'essor du secteur des câbles Internet sous-marins, la FCC a interdit l'année dernière l'utilisation, dans les installations de câbles sous-marins, d'équipements ou de services provenant d'entreprises figurant sur sa liste des sociétés considérées comme représentant une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Parmi les entreprises visées figuraient Huawei, ZTE

000063.SZ , China Telecom et China Mobile 600941.SS , mais les nouvelles règles devraient étendre l’interdiction à l’utilisation d’équipements provenant de Chine ou de tout autre adversaire étranger dans les systèmes de câbles sous-marins.

Depuis plus d’un an, les responsables américains expriment leurs inquiétudes concernant le réseau de plus de 400 câbles sous-marins qui acheminent la quasi-totalité du trafic Internet international, ainsi que les menaces émanant de la Chine et de la Russie.

En avril, Jim Risch, président de la commission des relations étrangères du Sénat américain, a appelé à de nouveaux efforts pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale concernant les câbles de communication sous-marins.

“Pour mettre fin au sabotage sous-marin, nous devons le dénoncer lorsqu’il se produit et révéler publiquement qui en est l’auteur, si possible,” a déclaré M. Risch. “Nous avons également besoin d’un effort international concerté pour améliorer la résilience des infrastructures sous-marines et prévenir ou atténuer l’impact de ces attaques lorsqu’elles se produisent.”

En 2021, le ministère de la Justice a déclaré que des accords de sécurité nationale sur les câbles sous-marins avec Google et Meta étaient nécessaires compte tenu des “efforts soutenus de la Chine pour acquérir les données personnelles sensibles de millions de citoyens américains”.