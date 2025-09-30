La FCC américaine envisage de lever l'interdiction de fusion entre les réseaux de radiodiffusion américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des commentaires des commissaires aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a voté mardi pour examiner la possibilité de lever l'interdiction de longue date de fusion entre les quatre plus grands réseaux de radiodiffusion et d'assouplir d'autres règles relatives à la propriété des médias. La FCC a déclaré qu'elle tiendrait compte des commentaires du public avant de décider d'annuler ou non la règle qui interdit une fusion entre les "quatre grands" réseaux: NBC, propriété de Comcast CMCSA.O , ABC DIS.N de Walt Disney Co, CBS PSKY.O de Paramount Skydance ou Fox FOXA.O . La FCC a également indiqué qu'elle sollicitait l'avis du public sur l'opportunité d'éliminer ou de réviser une règle qui interdit à une même entité de détenir plus de deux des quatre plus grandes chaînes de télévision sur un même marché local, ainsi qu'une règle qui limite le nombre total de stations de radio locales pouvant être détenues sur un même marché.

Précédemment, la FCC a indiqué qu'une version de la règle interdisant la double propriété des réseaux existait depuis les années 1940. Une étude de 2018 sur la propriété des médias a conclu que l'interdiction devrait être maintenue

"parce qu'elle fait progresser les objectifs politiques fondamentaux de l'agence en matière de concurrence et de localisme".

"Nous avons l'intention d'adopter une nouvelle approche de la concurrence en examinant le marché des médias dans son ensemble, plutôt que de traiter la radio et la télévision comme des marchés isolés", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC. "Si nous déterminons qu'une règle ne sert plus l'intérêt public, nous nous acquitterons de notre obligation statutaire de modifier ou d'éliminer ces règles

La commissaire de la FCC, Anna Gomez, une démocrate, a déclaré que la commission devrait envisager "des modifications aux règles actuelles qui permettraient à la fois de consolider l'économie de la télévision de radiodiffusion et de préserver l'intérêt public"

En 2017, la FCC a voté en faveur de la suppression de l'interdiction, vieille de 42 ans, de la propriété croisée d'un journal et d'une chaîne de télévision dans un marché important. Elle a également voté pour faciliter l'achat par les entreprises de médias de stations de télévision locales supplémentaires sur le même marché.