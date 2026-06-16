La FCA souhaite autoriser les fonds Ucits à investir indirectement dans les cryptos

La Financial Conduct Authority (FCA) franchit une nouvelle étape dans l’intégration des cryptoactifs dans son univers financier. Dans son document trimestriel de consultation , l’autorité britannique des marchés financiers prévoit d’autoriser les fonds Ucits domiciliés au Royaume-Uni à détenir jusqu’à 10% de leurs actifs dans des ETN (Exchange Traded Notes - ou titres de créance cotés en Bourse) adossés à des cryptoactifs.

L’investissement indirect dans les cryptomonnaies doit néanmoins rester «compatible avec les objectifs d’investissement et le profil de risque déclarés d’un fonds donné» , précise le régulateur.

Pour justifier cette volonté d’ouverture, la FCA souhaite notamment que les fonds agréés «restent en phase avec leur époque et conformes aux attentes des investisseurs en matière de produits diversifiés» . Pour trouver un équilibre entre environnement propice à la croissance et protection des investisseurs, le régulateur a donc opté pour une limite maximale de 10% aux ETN crypto. Un cadre et un plafond similaires à celui imposé par le Luxembourg en février dernier.

Une exposition directe toujours impossible

L’autorité britannique estime que cette limite permet d’être exposé à ces actifs tout en atténuant le risque d’effets significatifs sur leur portefeuille. Cette décision intervient également après la levée de l’interdiction de vente, de distribution et de commercialisation des ETN crypto aux investisseurs particuliers en août 2025.

En revanche, la FCA n’envisage toujours pas d’autoriser les fonds à détenir directement des cryptoactifs, compte tenu de la nature spéculative des cryptoactifs. Elle considère que «cette position restera inchangée au moins jusqu’à ce que nous ayons examiné plus en détail l’impact global de notre futur régime réglementaire sur les cryptoactifs pour les fonds agréés» .

Le régulateur britannique s’interroge tout de même sur l’interdiction d’introduire des cryptoactifs dans les portefeuilles des fonds d’actifs à long terme (LTAF) et les fonds non-Ucits (Nurs) qui opèrent en tant que fonds de fonds d’investissement alternatifs (FAIF).

La FCA assure que les cryptomonnaies ne sont pas compatibles avec les objectifs d’investissement de ses produits. De leur côté, les fonds destinés aux investisseurs qualifiés (QIS) n’ont pas de limite de participation puisqu’ils sont uniquement vendus à des clients professionnels.

Bastien Boname