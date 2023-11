La FCA relève de nombreuses faiblesses dans la gestion durable britannique

Le régulateur financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) , a publié ce 16 novembre une évaluation des fonds ESG sur l’application de ses lignes directrices de 2021 en matière de conception, mise en œuvre et publication des informations extra-financières des fonds durables. Le rapport recouvre plusieurs fonds durables, actifs et passifs, destinés aux investisseurs particuliers, comprenant des termes de durabilité tels que «responsable», «climat», «éthique» ou «social» dans leurs appellations, ainsi que les approches ESG et de durabilité d’une douzaine de sociétés de gestion et les documents de fonds disponible aux investisseurs particuliers.

La FCA a constaté plusieurs mauvaises pratiques et incohérences dans des fonds durables, notamment en matière de publication des informations et du responsabilité fiduciaire . Certains fonds ne déclaraient aucun objectif ESG ou de développement durable explicite, tandis que d’autres présentaient des incohérences dans leur alignement aux approches mentionnées dans leurs processus d’investissement. « Certains gérants ont explicitement défini un large éventail de résultats ESG et durables dans la documentation du fonds, mais ne se sont engagés à atteindre qu’au moins l’un de ces résultats », signale le régulateur.

Des positions étonnantes de la part des fonds durables

Les positions détenues par les fonds semblaient être en contradiction avec ses objectifs ESG ou de durabilité, selon la FCA. Dans leur documentation de fonds, plusieurs gérants ont justifié leurs investissements dans les secteurs pétro-gaziers, miniers et manufacturiers pour soutenir les entreprises en transition vers la neutralité carbone. Or, ces entreprises n’ont fixé aucun objectif pour réduire leurs émissions du Scope 3, c’est-à-dire des émissions indirectes, explique le régulateur. « Les gérants n’ont pas expliqué l’absence d’objectif d’émissions de Scope 3 dans leur documentation. Le traitement de ces positions dans le cadre ESG et d’investissement durable des sociétés de gestion n’était pas clair » non plus, rajoute le régulateur britannique.

Les approches de stewardship des gérants l’ont aussi déçue. Plusieurs sociétés de gestion déclaraient que cette responsabilité fiduciaire était un outil permettant d’atteindre les objectifs ESG de leurs fonds. Or, la mesure du progrès de cet engagement avec les entreprises s’avère difficile, souligne la FCA. Certains gérants axés sur le stewardship n’ont pas pu clairement démontrer leur méthodologie pour établir, évaluer et contrôler les résultats, ainsi que leur lien avec les objectifs d’investissement des fonds.

Manque de transparence des informations extra-financières

En ce qui concerne la transparence et la publication des informations extra-financières, plusieurs lacunes ont été relevées. Certains gérants n’ont pas clairement exposé les principales caractéristiques de durabilité de leurs fonds et ont parfois omis de fournir le contexte nécessaire pour comprendre certains indicateurs. Par exemple, des données sur l’empreinte carbone ont été publiées par certains gérants sans mentionner explicitement que ces métriques excluaient les émissions de Scope 3. De plus, le régulateur a observé que les émissions des fonds ESG et durables étaient plus élevées que celles des fonds non-ESG/durables, sans explication de la part des gérants.

La FCA leur a également demandé de réconcilier les publications d’informations extra-financières des fonds avec celles de leurs propres sociétés. Le régulateur a aussi constaté que les informations clés sur l’ESG et la durabilité étaient présentées de manière incohérente et inaccessible.

Le gendarme financier a donc appelé les sociétés de gestion à évaluer l’application de lignes directrices sur l’ESG. Cette démarche aidera ces acteurs à se préparer pour appliquer la prochaine réglementation de durabilité, Sustainable Disclosure Regulation (SDR) , dont le régulateur publiera d’ici quelques semaines la version définitive.

Tuba Raqshan