La FCA condamne BlueCrest à une amende de plus de 40M£

(NEWSManagers.com) - La Financial Conduct Authority (FCA) a publié ce 22 décembre un avis de décision à l'encontre de BlueCrest Capital Management (UK) LLP (BCMUK) dans lequel elle expose sa décision d'imposer une amende de 40,8 millions de livres (48 millions d'euros) à l'entreprise. Une telle décision fait écho à une amende à laquelle le hedge fund créé par le milliardaire Mike Platt et devenu depuis un family office, a été condamné l'an dernier aux Etats-Unis par la SEC.

Cette décision est dite " provisoire" car la firme londonienne a choisi de porter l'affaire devant l'Upper Tribunal qui déterminera l'action appropriée, le cas échéant, à prendre par la FCA. L'Upper Tribunal est une juridiction spécialisée dans les recours administratifs.

Dans son avis, la FCA considère qu'entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2015, BlueCrest n'a pas su gérer équitablement un conflit d'intérêt créé par l'affectation de gestionnaires de portefeuille travaillant sur un fonds externe, ouvert aux investisseurs extérieurs à BlueCrest, à un fonds interne, ouvert uniquement à ses partenaires et employés. La FCA a constaté que les gérants sur le fonds externes ont été remplacés par un algorithme et que les systèmes et les contrôles de BCMUK ne permettaient pas de gérer le risque que les gestionnaires de portefeuille soient affectés d'une manière qui favorise les investisseurs du fonds interne par rapport à ceux du fonds externe. Ceci a eu pour conséquence la fourniture d'un service de gestion d'investissement de qualité inférieure au fonds externe et à ses investisseurs.

La FCA a également décidé d'imposer à BlueCrest l'obligation de verser des indemnités aux clients qui ont subi des pertes en raison de ses manquements. Cette décision a également été renvoyée par le hedge fund au tribunal pour arbitrage.