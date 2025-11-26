 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,27
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FCA britannique inculpe deux personnes pour délit d'initié dans le cadre de l'offre de rachat de GCP Student Living
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de régulation financière a engagé mercredi des poursuites pénales contre deux personnes pour délit d'initié lié à une transaction potentielle concernant le fonds d'investissement GCP Student Living Plc, a indiqué la Financial Conduct Authority (FCA) dans un communiqué.

Bobosher Sharipov, qui travaillait à la banque d'investissement Jefferies International Ltd et conseillait GCP Student Living sur un rachat potentiel, est accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles sur l'opération à son ami et associé, Bekzod Avazov. Avazov a ensuite effectué des transactions qui ont généré un profit de près de 70 000 livres (92 449,00 $), a déclaré la FCA.

(1 $ = 0,7572 livre)

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
58,060 USD NYSE +2,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank