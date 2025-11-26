La FCA britannique inculpe deux personnes pour délit d'initié dans le cadre de l'offre de rachat de GCP Student Living

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité britannique de régulation financière a engagé mercredi des poursuites pénales contre deux personnes pour délit d'initié lié à une transaction potentielle concernant le fonds d'investissement GCP Student Living Plc, a indiqué la Financial Conduct Authority (FCA) dans un communiqué.
Bobosher Sharipov, qui travaillait à la banque d'investissement Jefferies International Ltd et conseillait GCP Student Living sur un rachat potentiel, est accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles sur l'opération à son ami et associé, Bekzod Avazov. Avazov a ensuite effectué des transactions qui ont généré un profit de près de 70 000 livres (92 449,00 $), a déclaré la FCA.
(1 $ = 0,7572 livre)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer