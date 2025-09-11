 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La famille Pinault (Artemis) ne cèdera pas sa participation dans Puma à sa valeur actuelle-source
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:37

(Actualisé avec précisions et contexte)

La holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, ne vendra pas sa participation de 29% dans l'équipementier sportif allemand Puma PUMG.DE à sa valeur de marché actuelle et n'est pas en pourparlers pour conclure un accord, a déclaré jeudi à Reuters une source proche d'Artemis.

Les spéculations autour de la participation d'Artemis dans Puma ont émergé après une information fin août de Bloomberg selon laquelle la holding familiale réfléchirait à ses options et aurait approché de potentiels investisseurs, ce qui a fait grimper en Bourse le titre du groupe allemand.

Mardi, François-Henri Pinault

a évoqué

un "actif non stratégique", ajoutant que la holding gardait "toutes les marges de manœuvre possibles quant à l'avenir de cette participation dans le portefeuille".

Selon la source, qui a souhaité rester anonyme, Artemis a été "très sollicitée" par des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement et plusieurs concurrents du secteur, mais l'entreprise n'est en négociation avec aucun d'entre eux.

"Est-ce qu'on vendrait à ce niveau-là ? Jamais de la vie.(...) Nous considérons que Puma vaut beaucoup plus que cela", a déclaré cette source, ajoutant que l'équipementier sportif ne resterait pas "pour toujours" dans le portefeuille d'Artemis.

La holding a pris une participation dans Puma après une réorganisation du portefeuille de Kering en 2018, quand la maison-mère de la marque Gucci, qui contrôlait alors aussi l'équipementier allemand, s'est recentrée uniquement sur le luxe.

Contacté par Reuters, Puma n'a pas souhaité faire de commentaire.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma a reculé après ces informations, perdant jusqu'à 4% avant d'effacer une partie de ses pertes pour clôturer en repli de 0,34%.

(Rédigé par Tassilo Hummel, avec Helen Reid ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

KERING
239,1500 EUR Euronext Paris +2,42%
PUMA
18,995 EUR XETRA -0,34%
© 2025 Thomson Reuters.

