La famille Pinault (Artemis) ne cèdera pas sa participation dans Puma à sa valeur actuelle-source
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:08

La holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, ne vendra pas sa participation de 29% dans l'équipementier sportif allemand Puma PUMG.DE à sa valeur de marché actuelle et n'est pas en pourparlers pour conclure un accord, a déclaré jeudi à Reuters une source proche d'Artemis.

La source, qui souhaite rester anonyme, a déclaré qu'Artemis avait été "très sollicitée" par des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement et plusieurs concurrents du secteur, mais que l'entreprise n'était en négociation avec aucun d'entre eux.

Contacté par Reuters, Puma n'a pas souhaité faire de commentaire.

(Rédigé par Tassilo Hummel, avec Helen Reid ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

PUMA
18,995 EUR XETRA -0,34%
