La famille Pinault (Artemis) ne cèdera pas sa participation dans Puma à sa valeur actuelle-source

La holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, ne vendra pas sa participation de 29% dans l'équipementier sportif allemand Puma PUMG.DE à sa valeur de marché actuelle et n'est pas en pourparlers pour conclure un accord, a déclaré jeudi à Reuters une source proche d'Artemis.

La source, qui souhaite rester anonyme, a déclaré qu'Artemis avait été "très sollicitée" par des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement et plusieurs concurrents du secteur, mais que l'entreprise n'était en négociation avec aucun d'entre eux.

Contacté par Reuters, Puma n'a pas souhaité faire de commentaire.

