La famille Lambert a acheté des actions LDC pour 1,8 million d'euros

Denis Lambert, président du directoire du volailler. (© AFP)

Le président du directoire du volailler, Denis Lambert et sa famille, ont acquis 18.549 actions entre le 8 et le 29 juillet derniers. Plusieurs analystes conseillent l'achat du titre.

Le président du directoire du volailler , Denis Lambert et sa famille, ont acquis 18.549 actions entre le 8 et le 29 juillet derniers à des prix allant de 91 à 98,81 euros pièce, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers.

Au 28 février 2022, la famille Lambert détenait 39,2% du capital et 45,12% des droits de vote, devant la famille Chancereul à 17,26% des actions et 20,03% des DDV, puis la famille Huttepain à 8,86% des actions et 8,31% des DDV, la famille Guillet à 3,89% du capital et les salariés à 2,48%.

À cette date, la société Cafel possédait 9,35% des actions et 5,45% des DDV et la société Sofiproteol 3,11% du capital et 3,63% des DDV.

Le «free cash flow yield» est estimé à 8,6% pour l'exercice à fin février 2024. L’objectif moyen du consensus calculé par FactSet est à 123,94 euros.

Des analystes positifs

Les cinq analystes référencés sont tous positifs. Le plus optimiste est Nicolas Montel chez Portzamparc qui vise 149 euros. La plus réservée est Fatma Agnès Hamdani d'Oddo BHF qui valorise le titre à 108 euros.

Le titre obtient une note d’attractivité boursière de 7,4 sur 10 accordée par Equity GPS, dont 6 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 8,9 sur 10 pour ses perspectives de profits.

L’activité trimestrielle sera publiée le 6 octobre prochain et les résultats du semestre arrêté au 31