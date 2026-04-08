La famille Duval envisagerait de sortir d'Eramet
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 06:33
La famille Duval, qui détient 37% du capital d'Eramet, aurait chargé la banque Lazard d'examiner une possible cession de sa participation, rapporte le Financial Times en citant plusieurs sources proches du dossier. Cette réflexion intervient alors que le groupe prépare une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour redresser sa situation financière. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de près de 20%, ramenant la capitalisation à environ 1,4 milliard d'euros.
Une crise de gouvernance qui complique tout
Exposé notamment au nickel et au manganèse, le groupe minier enchaîne les difficultés : repli des prix des matières premières, incendie sur un site au Sénégal et nette dégradation des comptes. En 2025, Eramet a enregistré une perte proche de 500 millions d'euros, tandis que sa dette nette a bondi de 50%, frôlant les 2 milliards d'euros. A ces tensions s'ajoute une crise de gouvernance, marquée par l'éviction du directeur général Paulo Castellari, la suspension du directeur financier, puis le retour temporaire de Christel Bories à la tête du groupe.
Dans ce contexte, la levée de fonds prévue fin mai pourrait diluer la participation de la famille Duval si elle ne participe pas. Mais la recherche d'un acquéreur s'annonce délicate : un industriel pourrait privilégier une prise de contrôle totale plutôt que l'achat d'un bloc minoritaire. En parallèle, Eramet étudie des cessions d'actifs, dont sa participation dans la mine de nickel de Weda Bay, en Indonésie, pour renforcer en urgence son bilan.
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