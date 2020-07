Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La famille de George Floyd poursuit la ville de Minneapolis et quatre policiers Reuters • 15/07/2020 à 19:36









15 juillet (Reuters) - Une plainte a été déposée par des proches de George Floyd contre la ville de Minneapolis et contre quatre policiers, a annoncé mercredi un de leurs représentants. Selon ce dernier, la plainte vise notamment à obtenir des dédommagements financiers pour la famille de George Floyd dont la mort, le 25 mai à Minneapolis, a soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Derek Chauvin, qui a asphyxié George Floyd en pressant un genou sur son cou, a été arrêté quatre jours plus tard. Il plaide non-coupable des accusations de meurtre et d'homicide. Les trois autres policiers sont accusés de complicité. (Daniel Trotta; Rédaction de Paris)

