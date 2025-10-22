La faiblesse du trimestre de Mattel fait monter les enchères pour les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Le fabricant de Barbie Mattel < MAT.O > manque les estimations de bénéfices et de ventes pour le troisième trimestre, pénalisé par la baisse des ventes de Barbie et la réduction des commandes par les détaillants en Amérique du Nord

** Les actions ont baissé d'environ 6 % à 17,76 $ avant la mise sur le marché

SAISON DES FÊTES PLUS RISQUÉE

** ROTH ("neutre", PT: $20) indique que les détaillants ont délaissé l'importation directe de jouets pour s'appuyer davantage sur l'expédition nationale, ce qui a retardé certaines ventes jusqu'au prochain trimestre ** Jefferies ("buy", PT: $23) déclare que la saison des fêtes plus faible que prévu en raison de l'accumulation des stocks et des risques tarifaires pourrait mettre en péril les objectifs de pour l'année fiscale 2025

** UBS ("buy", PT: $29) dit que le quatrième trimestre de la société est plus pondéré que ce qui avait été suggéré précédemment, avec la plupart des stocks déjà en Amérique du Nord, ce qui rend les ventes de vacances cruciales

** Le courtier s'attend à ce que l'exercice 26 se présente bien, soutenu par une liste de films plus solide, de nouveaux contrats de licence comme DC Comics et Kpop Demon Hunters, et l'élan de Hot Wheels ** Banque nationale du Canada ("surperformer", PT: $27) dit "ne pas voir de ralentissement dans la demande des consommateurs"