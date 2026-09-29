La facture carburant s'alourdit chez Lufthansa malgré les couvertures

Alors que les hostilités contre l'Iran ont commencé il y a sept mois jour pour jour, les prix du carburant témoignent de l'absence d'avancée sur le dossier. Si Lufthansa avait anticipé des surcoûts de carburant de 1,5 milliard d'euros pour l'année, la compagnie revoit sa copie : "le chiffre que nous devrons publier en fin d'année sera plus élevé", prévient son CEO.

Les compagnies aériennes sont particulièrement exposées à la hausse des cours du pétrole. Et pour cause : on considère généralement que près d'un tiers de leurs coûts d'exploitation sont liés à la facture pétrolière.

A ce titre, nombre de compagnies ont adopté des stratégies de couverture afin de se prémunir contre une hausse. Mais cette stratégie a ses limites. Ainsi, même avec une couverture de 86%, Lufthansa va voir sa facture s'allonger.

"Le chiffre de 86% de couverture mis en avant est trompeur si l'on considère que la moitié de cette couverture porte sur le Brent, exposant ainsi l'autre moitié au crack spread du kérosène (un produit raffiné dont nous anticipons une nouvelle hausse des prix)", souligne en effet Arthur Kuntz, analyste chez AlphaValue.

Dans ce contexte, de nombreuses compagnies historiques ont assuré miser sur la "premiumisation" (ou montée en gamme). Pour AlphaValue, cet argument relève toutefois "probablement d'un écran de fumée destiné à afficher de la confiance tout en masquant une réalité très préoccupante concernant les coûts du carburant pour l'ensemble du secteur".

A la suite de l'annonce de Lufthansa, le courtier a ainsi confirmé sa note "vendre" sur le titre qui progresse tout de même de 0,5% en début d'après-midi à Francfort.