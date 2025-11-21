La FAA veut un nouveau système de données de contrôle du trafic aérien dans le cadre d'une révision

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 4 à 11) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré jeudi qu'elle souhaitait adopter un nouveau système complet pour refondre la façon dont les contrôleurs aériens reçoivent les données de vol et déplacent les aéronefs entre les installations.

Le Congrès a approuvé en juillet un plan de 12,5 milliards de dollars visant à rénover le système vieillissant de contrôle du trafic aérien du pays et à augmenter le nombre d'embauches de contrôleurs après des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards des vols. Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il souhaitait que le Congrès consacre 19 milliards de dollars supplémentaires à la réforme du contrôle aérien.

M. Duffy a déclaré que la FAA avait parfois été obligée de faire appel à eBay pour obtenir des pièces détachées et que les problèmes techniques avaient à plusieurs reprises entravé le trafic cet été.

Un rapport gouvernemental publié l'année dernière indiquait que 51 des 138 systèmes de télécommunications de contrôle du trafic aérien n'étaient pas viables.

La FAA a indiqué qu'elle souhaitait recevoir des propositions visant à remplacer les systèmes en route et terminaux actuels par une plate-forme unique et ultramoderne de contrôle du trafic aérien, appelée Common Automation Platform (plate-forme d'automatisation commune).

La FAA utilise actuellement deux systèmes - En Route Automation Modernization (ERAM) et Standard Terminal Automation Replacement System (STARS) - pour suivre et contrôler les aéronefs.

ERAM gère les vols à haute altitude dans les 20 centres de contrôle du trafic aérien de la FAA, en fournissant des données pour la navigation des aéronefs entre les aéroports. STARS suit les vols à proximité des aéroports dans les installations TRACON (Terminal Radar Approach Control) et les tours de contrôle du trafic aérien.

Le système STARS est utilisé pour séquencer les avions, émettre des alertes de conflit et des mises à jour météorologiques pour les avions à l'arrivée et au départ.

La FAA souhaite unifier les plateformes en un système unique et moderne. L'agence a déjà sollicité des commentaires sur un nouveau système de balisage de sécurité des pistes afin de moderniser le système de gestion du trafic aérien.

En septembre, la FAA a déclaré à Reuters qu'elle avait deux candidats en lice pour devenir le chef de projet de la refonte du contrôle du trafic aérien, un projet de plusieurs milliards de dollars connu sous le nom de "prime integrator" (intégrateur principal).

Peraton, une société de sécurité nationale détenue par Veritas Capital, s'est portée candidate au poste, tout comme Parsons, un fournisseur de technologie sur les marchés de la sécurité nationale et de l'infrastructure mondiale, qui s'est associé à IBM IBM.N .

M. Duffy a déclaré cette semaine que lui et l'administrateur de la FAA Bryan Bedford devaient rencontrer le président Donald Trump dans les semaines à venir avant qu'une sélection ne soit faite.