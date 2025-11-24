La FAA va enquêter sur les compagnies aériennes qui n'ont pas respecté les réductions de vols imposées par la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les compagnies aériennes n'ont pas respecté les réductions de vols exigées pendant la fermeture du gouvernement

*

La FAA pourrait infliger aux compagnies aériennes une amende de 75 000 dollars par vol non conforme

*

Les compagnies aériennes n'ont annulé que 0,25 % des vols, soit moins que les 3 % exigés par la FAA

*

La FAA fait face à une pénurie de 3 500 contrôleurs aériens

*

La FAA a levé toutes les exigences en matière de réduction des vols le 16 novembre

(Ajoute l'absence de commentaire immédiat des compagnies aériennes et des précisions de la FAA) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation va envoyer des lettres d'enquête aux compagnies aériennes qui n'ont pas respecté l'obligation de réduire les vols dans 40 grands aéroports, en raison des préoccupations liées à la sécurité du contrôle du trafic aérien pendant la fermeture du gouvernement, a déclaré l'agence lundi. "Nous enverrons des lettres d'enquête à toutes les compagnies aériennes qui, selon nous, n'ont pas respecté l'obligation de réduire leur capacité", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Newark. "Il s'agira d'une enquête en cours."

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que les compagnies aériennes devaient se conformer aux ordres de la FAA. "Si ces compagnies n'ont pas respecté ces ordres, elles devront rendre des comptes", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Les principales compagnies aériennes n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les responsables de la FAA avaient initialement prévu une augmentation progressive des réductions jusqu'à 10 % des vols intérieurs dans les 40 aéroports américains à fort trafic mais ils ont décidé le 12 novembre de geler cette exigence à 6 % après que les perturbations ont considérablement diminué à la fin de la fermeture de l'administration fédérale. La FAA a ensuite ramené les réductions requises à 3 % avant de les supprimer complètement le 16 novembre.

Les données de Cirium, une société d'analyse de l'aviation, ont montré que les compagnies aériennes n'ont pas respecté à plusieurs reprises les exigences en matière de réduction des vols et qu'elles n'ont annulé que 0,25 % des vols dans ces 40 aéroports, soit moins que les annulations normales et bien moins que les 3 % requis.

L'ordonnance stipule que la FAA peut réclamer une amende allant jusqu'à 75 000 dollars pour chaque vol effectué au-delà des limites imposées.

À l'origine, l'agence a ordonné la réduction des vols afin de minimiser les perturbations causées par la pénurie de contrôleurs aériens ( ) pendant la fermeture du gouvernement fédéral, lorsque nombre d'entre eux ont cessé de venir travailler parce qu'ils n'étaient pas payés.

Il manque

environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que le shutdown ne les conduise à travailler sans salaire.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols après le 1er octobre, date du début de la fermeture.