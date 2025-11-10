La FAA signale des problèmes de personnel dans 23 installations malgré la demande de Trump

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré tard lundi qu'elle avait des problèmes de personnel dans près de deux douzaines d'installations de trafic aérien à travers les États-Unis, malgré la demande du président Donald Trump que les contrôleurs reprennent immédiatement le travail.

La FAA a imposé des programmes de retard au sol en raison de problèmes de personnel dans les aéroports de Houston et de Las Vegas et ralentit les vols en Floride. Les compagnies aériennes ont annulé près de 2 200 vols et en ont retardé plus de 7 200 lundi, selon FlightAware, un site web de suivi des vols.