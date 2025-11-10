 Aller au contenu principal
La FAA signale des problèmes de personnel dans 23 installations malgré la demande de Trump
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré tard lundi qu'elle avait des problèmes de personnel dans près de deux douzaines d'installations de trafic aérien à travers les États-Unis, malgré la demande du président Donald Trump que les contrôleurs reprennent immédiatement le travail.

La FAA a imposé des programmes de retard au sol en raison de problèmes de personnel dans les aéroports de Houston et de Las Vegas et ralentit les vols en Floride. Les compagnies aériennes ont annulé près de 2 200 vols et en ont retardé plus de 7 200 lundi, selon FlightAware, un site web de suivi des vols.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
42,365 USD NYSE -1,34%
AMERICAN AIRLINE
13,3100 USD NASDAQ -2,49%
DELTA AIR LINES
58,560 USD NYSE -0,58%
SOUTHWEST AIRLIN
32,660 USD NYSE +0,63%
UNITED AIRLINES
96,1400 USD NASDAQ -1,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

