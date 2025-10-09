La FAA retarde les vols pour la troisième journée alors que la fermeture du gouvernement se poursuit

La FAA confrontée à des problèmes de personnel en raison de la fermeture du gouvernement

Les contrôleurs et les agents de la TSA travaillent sans salaire pendant le shutdown

Les effectifs de la FAA ont été réduits de 50 % dans certaines régions depuis le début de la fermeture

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a retardé des vols pour la troisième journée consécutive mercredi dans des aéroports tels que l'aéroport national Reagan Washington et l'aéroport international Newark Liberty, l'agence continuant à faire face à despénuries de personnel plus importantes que la normale.

Il y avait près de 3.000 retards de vols à 17h30 ET (2130 GMT) après 10.000 retards au total lundi et mardi, dont des milliers liés au ralentissement des vols par la FAA en raison des absences des contrôleurs aériens dans les installations à travers le pays, alors que la fermeture du gouvernement est entrée dans son huitième jour.

Certains vols à l'aéroport Reagan ont été contraints d'attendre en vol en raison d'un ralentissement du trafic aérien, a indiqué la FAA.

"Historiquement, environ 5 % des retards sont attribués à des problèmes de personnel dans nos tours. Ces deux derniers jours, c'est 53 %", a déclaré le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, sur Fox News, dans l'émission "Will Cain Show". "Mon message aux contrôleurs aériens qui travaillent pour le ministère des transports est de se présenter au travail - vous avez un travail à faire."

Les problèmes de dotation en personnel pour le contrôle du trafic aérien au cours de ce shutdown sont apparus plus tôt que lors du dernier arrêt majeur du financement du gouvernement en 2019, au cours du premier mandat du président américain Donald Trump , ce qui a entraîné des pénuries inattendues dans les villes du pays.

"En fin de compte, ces contrôleurs sont stressés et ils se rebellent contre ce shutdown parce qu'ils risquent de ne pas être payés", a déclaré Duffy.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, et les démocrates du Congrès ont appelé à la fin du shutdown à l'aéroport international de Baltimore-Washington mercredi, notant que les contrôleurs aériens et les agents de l'administration de la sécurité des transports travaillent sans salaire. Moore, un démocrate, a déclaré que le président Trump "ne pouvait pas conclure un accord" pour maintenir le gouvernement ouvert.

Le représentant Kwiesi Mfume, un démocrate, a appelé à une législation supplémentaire qui continuerait à payer les contrôleurs aériens pendant la fermeture du gouvernement.

"Les gens commencent à s'inquiéter pour leurs vols et nous ne devrions jamais en arriver là en tant que nation", a-t-il déclaré.

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent continuer à se présenter au travail pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés. Les contrôleurs devraient recevoir un salaire partiel le 14 octobre pour le travail effectué avant la fermeture.

"Nos employés de la BWI sont toujours là", a déclaré Moore. "Ils le font parce qu'ils sont des patriotes. Ils le font parce qu'ils savent que ce travail est important."

Par ailleurs, Duffy a déclaré que l'USDOT avait obtenu 41 millions de dollars pour maintenir le financement du programme Essential Air Service jusqu'au début du mois de novembre . Certains transporteurs, dont Alaska Airlines ALK.N , se sont engagés à poursuivre les vols subventionnés par le gouvernement vers les zones rurales ou isolées, même après que l'USDOT a averti qu'ils pourraient ne pas être remboursés à partir de la semaine prochaine.

Les États-Unis sont confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens depuis plus de dix ans, et de nombreux contrôleurs effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.