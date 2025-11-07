La FAA retarde les vols dans six aéroports pour remédier aux problèmes de personnel dans le trafic aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré vendredi qu'elle constatait des problèmes généralisés de personnel dans le domaine du contrôle du trafic aérien et qu'elle retarde les vols dans six aéroports, notamment à Atlanta, San Francisco, Washington et Newark.

La FAA dispose de seuils de déclenchement concernant les effectifs dans 10 sites à travers le pays. Ces retards interviennent alors que l'agence a demandé séparément aux compagnies aériennes d'annuler 4 % de leurs vols dans 40 aéroports très fréquentés afin de remédier aux problèmes de personnel dans le domaine du contrôle aérien.