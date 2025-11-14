La FAA réduit de moitié les réductions de vols à 3 %, alors que les compagnies aériennes font pression pour y mettre un terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA avait précédemment gelé les réductions de vols à 6 % en raison de la diminution des perturbations liées à l'arrêt des activités du gouvernement

*

Les compagnies aériennes annulent beaucoup moins de vols que ce qui leur avait été ordonné

*

La FAA manque toujours de 3 500 contrôleurs aériens

(Mise à jour avec la nouvelle déclaration de la FAA) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle avait réduit de moitié l'obligation faite aux compagnies aériennes américaines de réduire les vols intérieurs dans 40 grands aéroports, de 6 % à 3 % à partir de samedi, afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité du contrôle du trafic aérien après la fin de l'arrêt des activités du gouvernement .

Les compagnies aériennes ont fait pression sur la FAA pour qu'elle mette fin entièrement aux réductions exigées et n'ont pas respecté en grande partie l'ordre de la FAA qui exigeait laréduction de 6 % vendredi. Il reste à voir si elles respecteront l'ordre de réduction de 3 %.

"La réduction de 3 % restera en vigueur pendant que la FAA surveille les performances du système tout au long du week-end et évalue si les opérations normales peuvent reprendre", a déclaré la FAA.

Cirium, une société d'analyse de l'aviation, a indiqué que les compagnies aériennes n'ont annulé que 2 % de l'ensemble des vols vendredi, contre 3,5 % mercredi et jeudi. Vendredi, les contrôleurs aériens et d'autres employés de la FAA ont commencé à recevoir des arriérés de salaire correspondant à environ 70 % de ce qui leur est dû, à l'exclusion des heures supplémentaires.

Les compagnies aériennes ont fait valoir en privé à la FAA qu'il était temps de mettre fin aux réductions et certaines ont déclaré plus tôt qu'elles prévoyaient de ne réduire que peu de vols, voire aucun, samedi, ont déclaré des responsables à Reuters.

Mercredi, la FAA a décidé d'alléger ces annulations obligatoires après que les perturbations dues aux absences des contrôleurs aériens ont considérablement diminué à la suite du vote du Congrès en faveur de la réouverture du gouvernement après 43 jours de fermeture. La FAAavait initialement prévu d'augmenter les réductions à 8 % jeudi et à 10 % vendredi.

Par ailleurs, un groupe de démocrates de la Chambre des représentants, dirigé par Rick Larsen, membre de la commission des transports et de l'infrastructure, a demandé vendredi à l'administration de lui communiquer les données spécifiques en matière de sécurité et de les comparer à celles des six derniers mois. "Il semble que l'administration ait pris cette décision sans coordination adéquate avec les principales parties prenantes du secteur de l'aviation", ont écrit les démocrates.

United Airlines UAL.O a déclaré avoir annulé 134 vols pour vendredi, soit près de 3 % de ses vols, après avoir annulé 222 vols jeudi.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que l'arrêt des activités du gouvernement ne les conduise à travailler sans salaire.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de l'arrêt des activités du gouvernement de 43 jours.