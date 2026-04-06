La FAA propose d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens dans sa demande de budget

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(Ajout de détails et d'informations sur la FAA dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle proposait d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens stagiaires afin de remédier à une pénurie persistante de personnel.

Il manque à la FAA environ 3 500 contrôleurs aériens certifiés pour atteindre les niveaux de personnel visés. À la fin du mois de septembre, elle employait 13 164 contrôleurs, soit 6 % de moins qu'il y a dix ans. De nombreux contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours, et l'académie de formation au contrôle aérien de la FAA rencontre de sérieux problèmes de rétention des étudiants.

La FAA demande 95,4 millions de dollars pour intégrer 2 300 contrôleurs stagiaires, un chiffre en hausse par rapport aux 2 038 de 2025. La FAA demande également 39 millions de dollars pour accroître la surveillance de la sécurité aérienne et renforcer la surveillance, la conformité et l'application du transport spatial commercial.

Le Congrès a approuvé l'année dernière un budget de 12,5 milliards de dollars pour la remise en état du système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain et pour stimuler l'embauche.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré la semaine dernière qu'il souhaitait consacrer 7 à 10 milliards de dollars supplémentaires à l'achat de nouveaux logiciels et à d'autres mises à niveau technologiques.

En février, le bureau de l'inspecteur général du ministère des transports des États-Unis a déclaré qu'il enquêtait sur les taux d'échec élevés parmi les stagiaires du contrôle aérien. La FAA a déclaré en décembre qu'elle avait perdu entre 400 et 500 stagiaires pendant la fermeture du gouvernement à l'automne dernier.

Le Congrès a approuvé en début d'année le financement de l'embauche de 2 500 contrôleurs supplémentaires en 2026.

La FAA offre aux contrôleurs éligibles à la retraite qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite obligatoire de 56 ans un paiement forfaitaire de 20 % de leur salaire de base pour chaque année où ils continuent à travailler. La FAA a augmenté les salaires de départ de 30 % pour les candidats qui suivent l'académie de formation de la FAA et accélère les délais d'embauche en réduisant de plus de quatre mois le processus antérieur.

La FAA est en train de déménager son siège dans le bâtiment principal de l'USDOT et l'administration Trump demande 60 millions de dollars pour achever le déménagement de milliers d'employés.