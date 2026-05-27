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La FAA prévoit que le Boeing MAX 7 sera certifié cet été et s'attend à de nouvelles hausses de production
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général de Boeing, de plus de détails et d'un commentaire de la FAA) par David Shepardson

Le directeur de la Federal Aviation Administration a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le Boeing 737 MAX 7 soit certifié cet été et que le MAX 10, plus grand, soit approuvé avant la fin de l'année.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters lors d'un forum sur l'aviation à Washington qu'il s'attendait également à ce que Boeing BA.N augmente à nouveau la production du 737 MAX au cours des 90 prochains jours. Il a ajouté que la FAA soutenait la décision de Boeing de faire passer la cadence de production de 42 à 47 appareils par mois.

« Il est important pour le pays que Boeing réussisse », a déclaré M. Bedford. « Nous sommes tout à fait à l'aise avec un rythme de 42 à 47 appareils, et je pense que d'ici 30, 60 ou 90 jours, nous assisterons à de nouvelles augmentations de la cadence de production. »

En octobre, la FAA a autorisé Boeing à porter la production du 737 MAX à 42 avions par mois, mettant fin au plafond de 38 avions en vigueur depuis janvier 2024.

La société a déclaré qu’elle comptait passer à 52 appareils par mois au début de l’année prochaine, après l’ouverture d’une quatrième chaîne de production du 737 à Everett, dans l’État de Washington.

Le MAX 7 est une version raccourcie des deux modèles déjà en service, le MAX 8 et le MAX 9, qui ont accumulé des dizaines de milliers d’heures de vol.

Boeing a connu des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur aéronautique américain a également connu des retards dans la certification de son gros-porteur 777X.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré mercredi qu'il était « assez confiant quant au fait qu'il n'y aura pas de contretemps dans la phase restante des essais en vol » pour la certification du nouveau système antigivrage du 737 MAX.

Le plafonnement de la production a été imposé après l'incident de 2024 au cours duquel la cabine d'un nouvel avion 737 MAX d'Alaska Airlines ( ALK.N ) a explosé en plein vol.

« La meilleure chose que nous puissions faire pour aider Boeing est de veiller à ce qu’ils intègrent la qualité et la sécurité dès la fabrication en usine, plutôt que de devoir gérer des retouches », a déclaré M. Bedford, ajoutant que Boeing faisait désormais preuve de beaucoup plus de transparence.

« Plutôt que d’attendre que les problèmes surviennent et de nous faire intervenir, cela nous permet d’être des partenaires pour aider à identifier les problèmes potentiels et les solutions qui peuvent être intégrées au système qualité », a déclaré M. Bedford.

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