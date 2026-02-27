 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA prévoit de réduire le nombre de vols à Chicago O'Hare en raison de la surcharge des horaires
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de réduire le nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago cet été, estimant que les grandes compagnies aériennes ont trop programmé leurs vols, a déclaré l'agence vendredi.

La FAA organisera une réunion sur la réduction des horaires avec les principales compagnies aériennes le 3 mars, après que United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O ont annoncé des augmentations significatives de leurs vols. La FAA prévoit de réduire le nombre de vols pour la saison estivale, qui commence le 29 mars et se termine le 25 octobre.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,0700 USD NASDAQ -6,24%
DELTA AIR LINES
65,705 USD NYSE -6,81%
SOUTHWEST AIRLIN
49,245 USD NYSE -3,31%
UNITED AIRLINES
106,3000 USD NASDAQ -8,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank