La FAA prévoit de réduire le nombre de vols à Chicago O'Hare en raison de la surcharge des horaires

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de réduire le nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago cet été, estimant que les grandes compagnies aériennes ont trop programmé leurs vols, a déclaré l'agence vendredi.

La FAA organisera une réunion sur la réduction des horaires avec les principales compagnies aériennes le 3 mars, après que United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O ont annoncé des augmentations significatives de leurs vols. La FAA prévoit de réduire le nombre de vols pour la saison estivale, qui commence le 29 mars et se termine le 25 octobre.