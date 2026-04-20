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La FAA ordonne une enquête sur l'accident de vol de Blue Origin
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré lundi qu'elle ordonnait une enquête sur la défaillance du deuxième étage de la fusée New Glenn 3 de Blue Origin survenue dimanche.

La FAA demande à Blue Origin de mener une enquête sur l'accident et approuvera le rapport final de Blue Origin ainsi que toute mesure corrective avant que la fusée ne puisse reprendre ses vols. La fusée a été lancée avec succès depuis la Floride, mais elle n'a pas réussi à déployer le satellite de communication AST SpaceMobile ASTS.O qu'elle transportait sur l'orbite appropriée.

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