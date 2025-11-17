La FAA met fin aux réductions obligatoires des vols intérieurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FAA déclare qu'elle examinera les rapports selon lesquels certaines compagnies aériennes n'ont pas respecté les restrictions

L'agence a imposé des restrictions en raison de préoccupations liées à la sécurité du contrôle du trafic aérien

Les compagnies aériennes n'ont annulé qu'une fraction de 1 % des vols dimanche, soit beaucoup moins que ce qu'exigeait la FAA

(Refonte avec l'annonce de la FAA, mise à jour avec de nouveaux éléments tout au long de l'article) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé dimanche en fin de journée qu'elle mettrait fin à la réduction obligatoire des vols intérieurs dans 40 grands aéroports américains à partir de 6 heures ET (1000 GMT) lundi, assouplissant ainsi les restrictions qui avaient été imposées en raison de problèmes de contrôle du trafic aérien pendant la fermeture de l'administration fédérale.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que cette décision "reflète la diminution constante des problèmes de personnel." La FAA a également levé les restrictions sur les lancements spatiaux et les vols de l'aviation générale dans certains aéroports.

Les compagnies aériennes s'attendaient à cette décision. Plusieurs grandes compagnies aériennes ont déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, qu'elles n'avaient pas annulé de vols pour lundi et qu'elles ne prévoyaient pas de le faire.

Airlines for America, un groupe professionnel représentant American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et d'autres, s'est refusé à tout commentaire.

Vendredi en fin de journée, la FAA a réduit de moitié l' obligation de réduction des vols , la faisant passer de 6 % à 3 %, bien que les compagnies aériennes n'aient de toute façon pas respecté ces exigences. Selon Cirium, une société d'analyse de l'aviation, les transporteurs n'ont annulé dimanche que 0,25 % des vols dans ces 40 aéroports, ce qui est inférieur aux annulations habituelles.

Cirium a indiqué que le taux d'annulation global pour les États-Unis n'était que de 0,36 % dimanche et a estimé qu'il s'agissait d'un signe de retour à la normale.

Toutefois, ce taux est bien inférieur à ce que la FAA avait exigé, et l'agence a déclaré dimanche qu'elle était "au courant des rapports de non-respect par les transporteurs au cours de l'application de l'ordonnance d'urgence." L'agence examine et évalue les possibilités d'application de la loi."

L'ordonnance stipule que la FAA peut réclamer une amende allant jusqu'à 75 000 dollars pour chaque vol effectué au-delà des limites imposées.

Les responsables de la FAA avaient initialement prévu d'augmenter progressivement les réductions jusqu'à 10 % des vols intérieurs, mais ils ont décidé le 12 novembre de geler cette exigence à 6 % après que les perturbations eurent considérablement diminué à la fin de la fermeture de l'administration fédérale.

L'agence avait initialement ordonné la réduction des vols afin de minimiser les perturbations causées par la pénurie de contrôleurs aériens pendant le "shutdown" fédéral, lorsque nombre d'entre eux ont cessé de venir travailler parce qu'ils n'étaient pas payés.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que la fermeture de l'administration fédérale ne les conduise à travailler sans être payés.

L'absence des contrôleurs aériens a entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols après le 1er octobre, date du début de la fermeture.

Vendredi, deux jours après la fin d'une fermeture record de 43 jours, les contrôleurs aériens et d'autres employés de la FAA ont commencé à recevoir des arriérés de salaire correspondant à environ 70 % de ce qui leur est dû.