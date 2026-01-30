 Aller au contenu principal
La FAA finalise la règle des 25 heures pour les enregistreurs de conversations dans le cockpit
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Aviation Administration a finalisé vendredi une règle exigeant que les enregistreurs de conversations dans le cockpit conservent 25 heures de données pour tous les nouveaux avions de passagers en 2027, par rapport à la boucle actuelle de deux heures.

Le National Transportation Safety Board a fait pression pour ce changement depuis 2018, et les États-Unis sont en retard sur la plupart des pays du monde en ce qui concerne l'exigence pour les avions commerciaux.

L'enregistreur de conversations capture les transmissions et les sons dans le cockpit, y compris les voix des pilotes et les bruits des moteurs, et peut être crucial pour comprendre pourquoi les accidents d'avion se produisent. La règle de la FAA, qui a été proposée en 2023, entre en vigueur immédiatement, mais donne à certains petits avions un à trois ans pour s'y conformer. Le Congrès a adopté séparément une loi en 2024 qui exigera que tous les avions de passagers soient équipés d'enregistreurs de 25 heures d'ici à 2030.

