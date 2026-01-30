La FAA exige que les avions conservent 25 heures d'enregistrement des conversations dans le cockpit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, plus d'informations sur la règle) par David Shepardson

L'Administrationfédérale de l'aviation desÉtats-Unis a finalisé vendredi une règle exigeant que les enregistreurs de conversations dans le poste de pilotage conservent 25 heures de données pour tous les nouveaux avions de passagers en 2027, par rapport à la boucle actuelle de deux heures.

Le Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) réclame ce changement depuis 2018, et les États-Unis sont en retard sur la plupart des pays du monde concernant cette exigence pour les avions commerciaux.

L'enregistreur vocal capture les transmissions et les sons dans le cockpit, y compris les voix des pilotes et les bruits des moteurs, et peut être crucial pour comprendre pourquoi les accidents d'avion se produisent. La règle de la FAA, qui a été proposée en 2023, entre en vigueur immédiatement, mais donne à certains petits avions un à trois ans pour s'y conformer. Le Congrès a adopté séparément une loi en 2024 qui exigera que tous les avions de passagers soient équipés d'enregistreurs de 25 heures d'ici à 2030.

La FAA a déclaré que cette règle "fournit aux enquêteurs sur les accidents, aux exploitants d'aéronefs et aux autorités de l'aviation civile beaucoup plus de données CVR pour les aider à déterminer les causes probables des incidents et des accidents et à prévenir les incidents et les accidents futurs".

Depuis 2021, l'Europe exige que les nouveaux avions recueillent 25 heures d'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage. En 2016, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté une nouvelle norme exigeant l'installation d'enregistreurs capables d'enregistrer les 25 dernières heures sur tous les nouveaux avions à partir de 2021. Après un incident de piste évité de justesse en 2023, le NTSB a déclaré que les enregistrements des conversations dans le cockpit des deux avions avaient été écrasés et n'avaient pu être récupérés parce que les appareils n'enregistraient que deux heures.

La recommandation du NTSB de 2018 découle d'un incident survenu à San Francisco, au cours duquel l'équipage de conduite d'un Airbus A320 d'Air Canada a été autorisé à atterrir sur une piste déterminée, mais s'est aligné sur une voie de circulation parallèle. L'avion est descendu à une altitude de 100 pieds, a survolé un avion sur la voie de circulation, puis a survolé un deuxième avion avant de remonter.

Lorsque les enregistreurs de conversations dans le cockpit ont été mis en place pour la première fois en 1966, ils ne pouvaient enregistrer que 30 minutes, selon la FAA.