La FAA américaine va examiner le système d'alerte du cockpit de Boeing pour le MAX 10

par David Shepardson

WASHINGTON, 12 décembre - L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle allait examiner le système d'alerte amélioré proposé par Boeing pour le Boeing 737 MAX 10, qui comprendra un système d'angle d'attaque synthétique amélioré et un moyen de désactiver les alertes de décrochage et de survitesse.

En décembre 2022, le Congrès a accepté de renoncer à une date limite imposant une nouvelle norme de sécurité pour les alertes modernes dans le poste de pilotage pour le MAX 7 et le MAX 10, mais il a exigé que les avions soient équipés des futures améliorations en matière de sécurité dans les trois ans suivant la certification du MAX 10. Ces exigences ont été adoptées par le Congrès dans le cadre de la réforme de la certification des avions, après que deux accidents mortels de 737 MAX ont tué 346 personnes en Indonésie et en Éthiopie et ont conduit à l'immobilisation au sol de l'avion pendant 20 mois.

La FAA a déclaré qu'elle allait également examiner et certifier les modifications de conception qui intégreront les améliorations de sécurité requises sur tous les autres modèles d'avions Boeing 737 MAX et surveiller Boeing pour s'assurer que l'entreprise prend les mesures nécessaires pour fournir les informations de service aux compagnies aériennes en temps voulu pour respecter les délais requis.

Boeing s'est refusé à tout commentaire immédiat. Boeing, qui propose actuellement à la vente les modèles MAX 8 et MAX 9, a lutté pendant des années pour obtenir l'approbation de la FAA pour les nouvelles versions du MAX - le MAX 7, plus court, et le MAX 10, plus long. Jeudi, le directeur général de Southwest Airlines LUV.N Bob Jordan a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que le MAX 7 soit certifié d'ici août 2026, le transporteur américain devant commencer à faire voler le petit avion monocouloir au cours du premier trimestre 2027. Boeing a subi des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur américain a également été confronté à des retards dans la certification de son gros porteur 777X ( ). En octobre, la FAA a autorisé Boeing à augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois, mettant ainsi fin à une limite de 38 avions en place depuis janvier 2024. La FAA a imposé ce plafond de production sans précédent peu de temps après une urgence en vol survenue en 2024 impliquant un nouveau 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N auquel il manquait quatre boulons dans un bouchon de porte, ce qui a provoqué l'ouverture d'un trou béant dans le fuselage à 16 000 pieds (4 900 m). L'incident a révélé des lacunes généralisées en matière de sécurité et de qualité de la production au sein de Boeing.