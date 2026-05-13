La FAA américaine va équiper ses véhicules aéroportuaires de transpondeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'Autorité portuaire et de la FAA aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration a annoncé mercredi qu'elle allait dépenser 16,5 millions de dollars pour installer des transpondeurs sur ses véhicules aéroportuaires, à la suite d'une collision mortelle survenue en mars à l'aéroport LaGuardia de New York entre un jet d'Air Canada Express AC.TO et un camion de pompiers.

Le camion de pompiers n'était pas équipé d'un transpondeur qui aurait permis de transmettre sa position au contrôle aérien.

L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui supervise LaGuardia et d'autres aéroports de la région, a déclaré le mois dernier qu'elle équiperait de transpondeurs ses véhicules circulant autour des pistes.

La FAA prévoit de commencer immédiatement à équiper ses quelque 1.900 véhicules répartis sur 264 aéroports qui disposent ou disposeront d'une technologie de surveillance au sol.

Les transpondeurs aident les contrôleurs aériens à identifier et à suivre les véhicules sur les pistes et les voies de circulation.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que ces dispositifs “contribuent à prévenir les incidents dangereux sur les pistes et qu'en accélérant le déploiement de cette technologie, nous comblons des lacunes critiques en matière de visibilité sur les pistes et les voies de circulation de notre pays”.

Le mois dernier, le National Transportation Safety Board a indiqué que le système de surveillance au sol de LaGuardia n'avait pas généré d'alerte signalant que des véhicules se trouvaient à proximité de la piste.

La FAA a indiqué que les aéroports peuvent utiliser des fonds fédéraux pour équiper leurs véhicules de transpondeurs et que plus de 50 aéroports ont déjà manifesté leur intérêt.