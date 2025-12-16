La FAA américaine va dépenser 6 milliards de dollars pour les télécommunications et les radars du trafic aérien

(Plus de détails sur l'audition et le contexte) par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation américaine, Bryan Bedford, a déclaré mardi que l'agence engage 6 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour l'infrastructure de télécommunication du contrôle du trafic aérien et les systèmes de surveillance radar qui seront déployés d'ici la fin de l'année 2028.

Le Congrès a approuvé 12,5 milliards de dollars pour réformer le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain et l'administration souhaite 19 milliards de dollars supplémentaires ou plus pour achever l'effort. Le système de télécommunication du trafic aérien de la FAA a connu une série de défaillances, dont de graves pannes couvrant le trafic de Newark .

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a également défendu la décision de l'agence d'exiger des réductions de vols pendant la fermeture prolongée du gouvernement et a déclaré, lors d'une audition de la sous-commission de l'aviation de la Chambre des représentants des États-Unis, qu'il garantirait la sécurité du trafic aérien à Washington malgré une législation qui pourrait autoriser davantage de vols d'hélicoptères militaires.

Bryan Bedford a déclaré que la FAA comprimait la modernisation des radars et des télécommunications dans un délai de trois ans, contre 15 ans auparavant, et qu'elle avait déjà transféré plus d'un tiers de son infrastructure en cuivre vers la fibre optique.

Le mois dernier, la FAA a annoncé qu'elle avait choisi Peraton, une société de sécurité nationale appartenant à Veritas Capital, comme chef de projet pour la révision du système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain. Le Congrès a approuvé le financement après des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports, les défaillances technologiques et les retards de vols.

Bryan Bedford a déclaré lors de l'audition que le président Donald Trump avait exigé que Peraton accepte 200 millions de dollars de moins que ce qui était initialement prévu pour superviser le contrat. Peraton n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Un rapport de 2023 indique que le système de communication de la FAA est obsolète depuis des années et qu'il n'est plus possible d'obtenir des pièces de rechange pour de nombreux systèmes. Sur les 138 systèmes de télécommunications de contrôle du trafic aérien de la FAA, 51 n'étaient pas viables, selon un autre rapport publié l'année dernière.

La FAA a indiqué que Peraton commencerait à travailler sur les premières priorités, telles que la mise en place d'un nouveau centre de commandement numérique et le passage d'une infrastructure en cuivre à une infrastructure en fibre optique moderne.

Le projet "Next Gen" de la FAA, d'une valeur de 15 milliards de dollars, visant à réorganiser le contrôle du trafic aérien, lancé il y a plus de vingt ans, a subi de nombreux retards , des dépassements de coûts et est moins ambitieux que ce qui avait été initialement envisagé, selon un rapport publié en octobre.