La FAA américaine prévoit des exercices sur table avant de lever le plafond de production du Boeing 737 MAX
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré mardi que l'agence prévoyait de mener des exercices sur table avec Boeing BA.N avant d'envisager de lever le plafond de 38 avions par mois imposé à la production du 737 MAX. "Il n'a toujours pas demandé à Boeing d'augmenter la cadence, et nous n'avons pas accepté de faire quoi que ce soit", a déclaré à Reuters Bryan Bedford, administrateur de la FAA, en marge d'un événement organisé mardi à l'aéroport de Philadelphie. "Nous avons convenu qu'il serait judicieux de commencer à développer le processus par lequel nous pourrions discuter d'une augmentation des tarifs." M. Bedford a ajouté qu'il espérait terminer ces exercices d'ici la fin du mois de septembre.

Valeurs associées

BOEING CO
231,380 USD NYSE +2,01%
