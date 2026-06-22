La FAA américaine fait appel à ASI pour une refonte logicielle visant à améliorer les horaires de vol et à réduire les retards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi avoir attribué un contrat de 875 millions de dollars, d'une durée de 12 ans, à la société Air Space Intelligence afin de réorganiser la planification des vols aux États-Unis et d'améliorer la gestion du trafic aérien.

La FAA utilisera un nouveau système pour garantir une capacité suffisante face à la demande de trafic aérien et fournir des données pour la gestion des vols. Ce système exploitera ces données pour prévenir les encombrements et les retards importants “en coordonnant stratégiquement les horaires et les trajectoires avant le décollage des avions”, a ajouté la FAA.

Ce système, baptisé “Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories” (SMART), utilise des données pour analyser les horaires des compagnies aériennes, les conditions météorologiques, la capacité des aéroports, l’état de l’espace aérien et les contraintes opérationnelles afin de prévoir les flux de trafic et d’identifier les conflits potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Les compagnies aériennes discutent depuis des mois de ce programme avec la FAA, mais ont exprimé en privé leurs inquiétudes quant à la manière dont l’agence décidera quels vols devront être déplacés en cas de conflits, et quant à la possibilité de déployer le système dès cet automne.

Confrontée à une demande croissante, à la construction de pistes, à des problèmes météorologiques graves et à une pénurie de contrôleurs aériens, la FAA peine depuis des années à résoudre les problèmes de congestion. En avril, l’agence a ordonné aux compagnies aériennes de l’aéroport O’Hare de Chicago de réduire de 300 le nombre de vols quotidiens, invoquant des problèmes de congestion, et a étendu la semaine dernière ces réductions de vols à Newark et à d’autres aéroports de la région de New York.

L’année dernière, le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars pour remplacer les technologies obsolètes et renforcer les tours de contrôle aérien en sous-effectif. Le ministère américain des Transports (USDOT) souhaite obtenir 10 milliards de dollars supplémentaires pour poursuivre les améliorations .

Phillip Buckendorf, directeur général d’Air Space Intelligence, a déclaré que le système utiliserait “une technologie éprouvée sur le plan commercial qui aide déjà tout le monde, des grandes compagnies aériennes à l’ensemble de la communauté aéronautique, à fonctionner de manière plus efficace et plus prévisible”.

“Nous devons changer la façon dont les vols sont gérés”, a déclaré Sean Duffy, secrétaire américain aux Transports, soulignant que le système “va profondément transformer la gestion de l’espace aérien, réduisant ainsi les milliers de retards et d’annulations”.

Airlines for America, le principal groupe professionnel du secteur, a déclaré que ce programme “rendra le trafic aérien plus efficace et plus ponctuel, tout en maintenant notre niveau d’excellence en matière de sécurité”.

Le groupe a précisé que le programme fournira aux transporteurs “des itinéraires plus efficaces et des informations plus prévisibles sur la capacité du système afin d’équilibrer l’offre et la demande”.