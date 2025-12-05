La FAA américaine choisit Peraton pour superviser la réforme du contrôle du trafic aérien

(Ajoute des détails, le commentaire d'un groupe de compagnies aériennes, la déclaration de la FAA; paragraphes 3-11) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle avait choisi Peraton, une société de sécurité nationale appartenant à Veritas Capital, comme chef de projet dans le cadre d'un effort de 12,5 milliards de dollars visant à réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien des États-Unis.

Cette sélection intervient après que le Congrès a approuvé, en juillet, un plan de 12,5 milliards de dollars visant à réformer le système de contrôle du trafic aérien et à augmenter le nombre de recrutements de contrôleurs, à la suite de décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports, les défaillances technologiques et les retards de vols.

Peraton sera l'unique intégrateur à gérer ce projet d'envergure et à le livrer dans les délais impartis sans perturber le trafic aérien, a déclaré la FAA, qui a choisi l'entreprise au détriment d'une offre conjointe de Parsons

PSN.N et d'IBM IBM.N , parmi les deux qu'elle avait confirmées en septembre.

"Nous prenons des mesures audacieuses pour faire en sorte que notre système de trafic aérien fasse l'envie du monde entier", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, dans un communiqué.

Il doit témoigner devant les commissions de la Chambre des représentants et du Sénat ce mois-ci pour les informer des efforts de réforme du contrôle du trafic aérien.

La FAA a déclaré que ce contrat, le premier du genre, est structuré de manière à récompenser les bonnes performances et à encourager un financement intelligent.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il souhaitait que le Congrès consacre 19 à 20 milliards de dollars supplémentaires à la réforme du contrôle du trafic aérien.

Un rapport de 2023 indique que le système de communication de la FAA est obsolète depuis des années et que l'agence ne peut plus obtenir de pièces de rechange pour de nombreux systèmes.

Il décrit les installations de contrôle du trafic aérien de la FAA qui sont vieillissantes et dont les toits fuient, les systèmes de chauffage et de climatisation sont défectueux et les systèmes de radar de surveillance sont anciens et devront bientôt être remplacés pour un coût de plusieurs milliards de dollars.

Sur les 138 systèmes de télécommunications de contrôle du trafic aérien de la FAA, 51 n'étaient pas viables, selon un rapport distinct publié l'année dernière.

La FAA a indiqué que Peraton commencerait à travailler sur les premières priorités, telles que la mise en place d'un nouveau centre de commandement numérique et le passage d'une infrastructure en cuivre à une infrastructure en fibre optique moderne.

Chris Sununu, directeur général d'Airlines for America, a salué cet effort dans un communiqué.

"Il est grand temps d'éradiquer les disquettes, les fils de cuivre et les bandes de papier obsolètes et de les remplacer par des équipements et des technologies du XXIe siècle plus intelligents et plus efficaces", a déclaré M. Sununu.

La refonte du système sera achevée en trois ans pour "réduire les pannes, améliorer l'efficacité, renforcer la sécurité et soutenir la croissance future de l'espace aérien national", a déclaré le ministère des transports dans un communiqué.

Le projet "Next Gen" de la FAA, d'une valeur de 15 milliards de dollars, visant à réviser le contrôle du trafic aérien, lancé il y a plus de vingt ans, a subi de nombreux retards , des dépassements de coûts et est moins ambitieux que ce qui avait été initialement envisagé, selon un rapport publié en octobre.