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La droite perd Nîmes où un prof communiste s'impose face au RN
information fournie par AFP 22/03/2026 à 21:07

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, fait une déclaration après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, fait une déclaration après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

C'était une des dernières grandes villes LR: à Nîmes, un professeur communiste, Vincent Bouget est le grand vainqueur d'une élection très incertaine, sur laquelle le RN espérait gagner avec Julien Sanchez, ancien maire de Beaucaire venu en voisin.

M. Bouget, à la tête d'une liste PCF/PS/Ecologistes, obtient 40,6% des voix, M. Sanchez 38% et M. Proust, le candidat de la droite, 21,4%, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1 , LCI et Sud Radio. Selon une estimation Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, M. Bouget obtient 41,5%, M. Sanchez 37,3% et M. Proust 21,2%.

Au premier tour, M. Bouget et M. Sanchez étaient arrivés au coude-à-coude.

Au bar associatif "le Prolé", le communiste Vincent Bouget a levé les bras en signe de victoire, aux cris des militants "on a gagné, on a gagné". "Quand il y a de l’humain, ça paie", a réagi Matthieu Poitavin, 51 ans, prof d'occitan.

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, avec des partisans après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, avec des partisans après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Des centaines de personnes ont acclamé le nouveau maire de Nîmes, l'accompagnant en cortège jusqu'à la mairie. "C'est comme la Bastille!", dit une jeune fille dans la foule.

"On respire!", avoue Jean, 71 ans, qui vote à gauche depuis 50 ans. "Toute la journée j'ai tourné en rond. Le RN ça aurait été une catastrophe, pour les budgets, pour les locaux qu'on n'aurait plus eu", a ajouté ce militant associatif.

Car la menace RN était réelle sur la ville antique, avec la candidature de l'ex-maire de Beaucaire (Gard), Julien Sanchez, venu en conquérant.

Vincent Bouget, professeur d'histoire-géographie de 46 ans, né à Nîmes dans une famille communiste, enseigne actuellement dans un lycée de la ville. Adhérent du PCF depuis plus de vingt ans, il en est le secrétaire départemental depuis 2014.

- scénario de 1995 -

Babeth Bousquet, une sympathisante du communiste, 62 ans, a raconté à l'AFP: "Je suis allée à plusieurs réunions, je n'avais pas d'idée. Ce n'est pas lui qui parlait, il a pris les questions, puis il a fait une synthèse. Je me suis dit +waouh+, ce gars il a un truc".

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, s'adresse à ses partisans après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Vincent Bouget, candidat de l'Union de la gauche (hors LFI) à la mairie de Nîmes, s'adresse à ses partisans après l'annonce des résultats officiels au QG de campagne, à l'issue du 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

En 2020, il avait déjà mené une coalition de gauche aux élections municipales mais avait terminé en deuxième position au second tour, battu par le maire sortant Jean-Paul Fournier (LR).

Cette fois-ci, le second tour proposait une triangulaire à l'issue incertaine opposant un RN combatif, dont le candidat Julien Sanchez avait viré tout juste en tête, Vincent Bouget sur ses talons, et la droite réconciliée derrière.

Seul candidat à avoir tenu un meeting d'entre-deux tours, Vincent Bouget a réussi à réitérer le scénario de 1995, lorsqu'une droite fractionnée avait été battue par le communiste Alain Clary, dans cette ville de 150.000 habitants aux prestigieux monuments antiques mais dont des quartiers sont gangrénés par les trafics de drogue.

En tête avec 163 voix d'avance sur son rival de gauche, le député européen et vice-président du RN Julien Sanchez, ancien maire de la ville voisine de Beaucaire, avait tendu la main à Franck Proust, arrivé troisième, qui a refusé la fusion, lançant à ses partisans: "Vous me voyez premier adjoint de Julien Sanchez ?".

M. Proust, actuel premier adjoint au maire et président de l'agglomération nîmoise, une des dernières grandes villes LR, avait préféré se réconcilier avec Julien Plantier, ex-premier adjoint également de Jean-Paul Fournier, entré en dissidence il y a plus d'un an.

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