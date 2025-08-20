La distributrice de bijoux Claire va vendre ses activités en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du prix d'achat, ajout du nombre de magasins, de l'historique de l'entreprise, des commentaires de l'acquéreur et d'autres détails dans l'ensemble du document) par Dietrich Knauth et Mrinmay Dey

La distributrice de bijoux Claire a déclaré mercredi qu'elle vendrait ses activités nord-américaines à la société de capital-investissement Ames Watson pour 104 millions de dollars en espèces, dans le cadre d'une transaction qui maintiendra au moins 795 magasins en activité.

L'accord de vente "permettra à la marque Claire de rester un distributeur de premier plan pour les adolescentes, les préadolescentes et les jeunes filles du monde entier", a déclaré Claire dans un document judiciaire déposé mercredi.

Ames Watson, une société holding privée qui possède des marques de vêtements de sport telles que Champion Teamwear et Lids, acquiert la marque Claire et jusqu'à 950 magasins Claire, selon les documents du tribunal. Claire a interrompu les "ventes en cessation d'activité" dans tous les magasins susceptibles d'être vendus, mais poursuivra les ventes de liquidation dans d'autres sites. Claire, qui vend des boucles d'oreilles et des accessoires de mode pour les adolescentes et les jeunes filles, a déposé le bilan dans le Delaware début du mois, avec plus de 690 millions de dollars de dettes. La société, qui avait déjà déposé le bilan en 2018 , exploite plus de 2 300 magasins dans 17 pays d'Amérique du Nord et d'Europe.

Le cofondateur d'Ames Watson, Lawrence Berger, a déclaré dans un communiqué que la société était "déterminée à investir dans l'avenir de (Claire) en préservant une présence importante dans le secteur de la vente au détail en Amérique du Nord"

Ames Watson fournira également des contreparties non monétaires dans le cadre de la vente, telles que la prise en charge des dettes envers les fournisseurs et les propriétaires de Claire, la poursuite de l'emploi du personnel de vente actuel dans les magasins Claire rachetés et l'octroi d'un crédit de 36 millions de dollars que la société en faillite pourra utiliser pour régler une partie de ses dettes préexistantes.

Claire demandera l'approbation de la vente jeudi lors d'une audience au tribunal de Wilmington, dans le Delaware.

Claire a souffert ces dernières années d'une concurrence accrue, de loyers élevés et de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de pays fournisseurs tels que la Chine, la Thaïlande et le Viêt Nam.