La distribution de la presse britannique perturbée par Extinction Rebellion

LONDRES, 5 septembre (Reuters) - La distribution de plusieurs journaux britanniques a été interrompue samedi après que des militants de l'association écologiste Extinction Rebellion ont bloqué des imprimeries utilisées par la maison d'édition du Times et du Sun, propriété de Rupert Murdoch, ce qui a provoqué la condamnation du Premier ministre Boris Johnson. Extinction Rebellion a indiqué que près de 80 personnes avaient bloqué des routes menant à deux imprimeries, à Broxbourne au nord-est de Londres et à Knowsley près de Liverpool. La police du comté de Hertfordshire a déclaré avoir procédé à 42 arrestations et la police du comté de Merseyside en a effectué 30. Les imprimeries Newsprinters appartenant à Murdoch impriment également le Daily Mail, le Daily Telegraph ainsi que le Financial Times. Les militants ont déclaré qu'ils avaient mené cette action pour dénoncer, d'après ce qu'ils disent, l'incapacité des journaux à rendre compte du changement climatique. Les blocages ont été condamnés par Boris Johnson. "Une presse libre est vitale pour permettre au gouvernement et à d'autres institutions à rendre des comptes sur des questions cruciales pour l'avenir de notre pays, y compris la lutte contre le changement climatique", a déclaré le Premier ministre sur Twitter. "Il est totalement inacceptable de chercher à limiter l'accès du public aux informations de cette manière", a-t-il tweeté. Une porte-parole de Newsprinters a déclaré que du fait de la perturbation, l'impression avait dû être transférée vers d'autres sites. (James Davey, version française Matthieu Protard)

