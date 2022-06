La distribution de fonds via la blockchain accélère en France

(NEWSManagers.com) - Après des années de tests, passage au cas d’usage grandeur nature. Le gestionnaire d’actifs Natixis Investment Managers commercialise « depuis quelques semaines » l’ensemble des ses OPCVM monétaires et obligataires court terme via la technologie de la blockchain à ses clients trésoriers d’entreprises et investisseurs institutionnels. Et pour l’occasion, son partenaire en la matière, FundsDLT, vient d’ouvrir une succursale en France, première implantation physique du groupe en dehors du Luxembourg. « Nous avons étendu nos agréments luxembourgeois en France via le passeport européen pour accompagner notre client et actionnaire Natixis IM », a annoncé Olivier Portenseigne, directeur général de FundsDLT, à l’occasion d’une conférence co-organisée par L’Agefi et FundsDLT.

Il s’agit donc du premier déploiement de la blockchain dans la commercialisation de fonds à grande échelle en France. Et le groupe Natixis IM compte bien ouvrir « d’ici la fin de l’année » cette nouvelle technologie à l’ensemble de sa gamme d’OPCVM comprenant tous ses affiliés, de Mirova à Ostrum en passant par Loomis Sayles, auprès des trésoriers d’entreprises et des institutionnels. Le segment de la distribution (banques privées, conseillers, etc) sera ouvert dans un second temps.

Protocole Etherum

FundsDLT n’est pas le seul acteur en matière de distribution blockchain de fonds – le Français Iznes exerce aussi depuis longtemps - mais Joseph Pinto, responsable de la distribution pour l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique chez Natixis IM, a indiqué que le groupe avait choisi FundsDLT il y a quelques années car il recherchait une technologie qui lui permette « de répondre à tous nos besoins, à la fois pour les fonds de droit français, de droit luxembourgeois ou irlandais et aussi pour une clientèle internationale et pas seulement française ». FundsDLT développe une technologie blockchain avec le protocole Etherum. « La commercialisation marche extrêmement bien car il y a une plus grande rapidité pour l’expérience clients et plus de transparence pour nous car nous savons plus rapidement ce qu’il se passe dans nos OPCVM monétaires », relate Joseph Pinto. Natixis IM est le troisième client de FundsDLT pour des cas d’usage après l’Italien Azimut et un deuxième client qui a souhaité rester anonyme.

Aujourd’hui, en France, la distribution de fonds est très fragmentée, partagée entre les banques, les conseillers financiers, les dépositaires, assureurs, plateformes de fonds et agents de transfert. Les asset managers sont souvent « aveugles » par rapport aux comportements des clients finaux. « L’idée avec la blockchain est de répondre aux problèmes de manque de transparence et de difficultés de distribution transfrontalières que cette fragmentation engendre, avec une infrastructure nouvelle et la modification des modèles opérationnels actuels », explique Gilles Maréchal, le patron France de FundsDLT.

La France pionnière en matière de réglementation

La France est pionnière en matière de réglementation grâce à la loi Pacte et le Dispositif d’enregistrement électronique partagé (Deep). L’Europe est en cours de préparation de textes également depuis que la Commission européenne a publié en septembre 2020 son « Digital Finance Package » visant à développer la finance numérique. « Le marché européen pourra bientôt dépasser la phase d’apprentissage et de test et rentrer dans un domaine plus industriel de dématérialisation des titres financiers en blockchain », prévient Franck Guiader, directeur de Gide 255, au sein du cabinet Gide.

FundsDLT compte d’ailleurs ouvrir d’autres bureaux en Europe, notamment en Irlande, ainsi qu’en Asie. Elle n'envisage pas pour le moment de s’ouvrir à la distribution de crypto actifs comme le bitcoin mais plutôt aux devises digitales qui seront lancées par les banques centrales ou les banques commerciales comme celle de JP Morgan.