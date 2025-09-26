La directrice technique de Starbucks a démissionné lundi, un intérimaire a été nommé

Ningyu Chen nommé CTO par intérim, précédemment SVP de la technologie de l'expérience globale

Starbucks mise sur la technologie pour son plan "Back to Starbucks", malgré le départ de Lefevre

L'entreprise fermera les magasins peu performants et supprimera 900 postes non liés à la vente au détail d'ici 2025

Les actions ont baissé de 12 % au cours de l'année écoulée, tandis que le S&P 500 a progressé de 16 %

par Waylon Cunningham

26 septembre - La directrice de la technologie de Starbucks, Deb Hall Lefevre, a démissionné sans avoir été remplacée de manière permanente, selon une note interne envoyée au personnel de l'entreprise lundi, consultée par Reuters.

La note, rédigée par la directrice financière Cathy Smith, nomme Ningyu Chen, précédemment vice-présidente senior de la technologie de l'expérience globale, au poste de directrice de la technologie par intérim. Lefevre, ancienne dirigeante de McDonald's MCD.N , a été embauchée en mai 2022 dans le cadre de l'objectif de la chaîne d'améliorer ses systèmes de vente au volant, de commande mobile et autres. Le mémo indique qu'elle a l'intention de prendre sa retraite.

"Nos priorités en matière de technologie ne changent pas", indique le mémo. "Nous nous concentrons sur le travail technique nécessaire à la réalisation de notre plan "Back to Starbucks"." Lefevre n'a pas répondu à une demande immédiate de commentaire jeudi soir. Starbucks n'a pas fait de commentaire. Au cours des derniers mois, la chaîne mondiale de cafés a lancé plusieurs initiatives technologiques, notamment un comptoir d'inventaire automatisé alimenté par l'IA qui est en train d'être déployé dans tous les magasins appartenant à la société en Amérique du Nord d'ici la fin du mois de septembre. D'autres initiatives comprennent un assistant IA pour les baristas et un nouveau système de point de vente. Jeudi, la société a déclaré qu'elle fermerait les magasins peu performants aux États-Unis. Son nombre global de magasins détenus par la société aux États-Unis et au Canada devrait baisser de 1%, plusieurs centaines de magasins devant fermer d'ici la fin de l'exercice 2025. L'entreprise a également annoncé la suppression de 900 postes non liés à la vente au détail, les employés concernés seront informés vendredi. Les initiatives technologiques font partie d'un plan de redressement de l'entreprise intitulé "Back to Starbucks" poursuivi par le directeur général Brian Niccol, qui a pris la tête de l'entreprise l'année dernière pour redresser la situation de la chaîne de magasins. Il s'est efforcé de redonner à la chaîne l'attrait d'un "café" après six trimestres consécutifs de baisse des ventes.

Les actions ont perdu plus de 12 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois, alors que l'indice Standard & Poor's 500

.SPX a progressé de 16 %.