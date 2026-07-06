La directrice générale de Sky, filiale de Comcast, se dit confiante quant à l'approbation de l'accord avec ITV

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La directrice générale de Sky, Dana Strong, a déclaré que la société était convaincue d’obtenir l’accord du gouvernement et des autorités de régulation pour son projet d'acquérir les chaînes de télévision et le service de streaming du groupe britannique ITV ITV.L , dans le cadre d’une transaction de 1,6 milliard de livres sterling.

“Nous sommes très confiants quant à notre position et impatients de collaborer avec le gouvernement pour mener à bien cette opération,” a déclaré Mme Strong aux journalistes lundi.

Comcast CMCSA.O est propriétaire de Sky.