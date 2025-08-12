La directrice générale de la plateforme de trading eToro souligne l'augmentation du nombre d'investisseurs particuliers alors que les bénéfices dépassent les estimations

eToro dépasse les attentes de Wall Street pour ses résultats du T2

La directrice générale déclare que les investisseurs particuliers ont acheté des actions lors de la chute des tarifs douaniers en avril

Les actions chutent après que les dirigeants aient signalé que les transactions boursières se normalisent

L'activité cryptographique a augmenté en juillet, le bitcoin atteignant des sommets historiques

La directrice générale de la plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a déclaré mardi que les investisseurs particuliers ont saisi les opportunités d'acheter des actions lors de la chute du marché en avril causée par les tarifs douaniers, après que la société fintech a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre.

Les marchés ont connu de fortes fluctuations après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers au début du trimestre, mais les analystes ont observé que les investisseurs individuels n'ont pas été découragés par la volatilité et ont rapidement cherché des opportunités pour "acheter le creux"

"Nous avons vu un grand nombre de nos investisseurs particuliers sauter sur des opportunités de scoop avec Google, Nvidia et Tesla", a déclaré la directrice générale d'eToro, Yoni Assia, dans une interview avec Reuters, faisant référence à la chute brutale des grandes valeurs technologiques à forte croissance après l'annonce des tarifs douaniers en avril.

"Cela nous rappelle ce que nous avons vu dans COVID, où les investisseurs institutionnels se retirent des marchés et où les investisseurs particuliers saisissent cette opportunité et investissent."

Le commerce des actions s'est depuis normalisé, ont déclaré les dirigeants, ce qui a entraîné une baisse de 8 % des actions de la société. Les analystes ont déclaré que la chute de l'action reflétait les attentes élevées avant les résultats.

La société a été introduite en bourse en mai dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne exceptionnel aux États-Unis, les actions ayant bondi lors de leurs débuts après avoir été vendues à un prix supérieur à la fourchette prévue par le marché.

"L'enthousiasme initial d'eToro aujourd'hui a cédé la place à une certaine déception", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur de l'information chez Running Point Capital Advisors.

"La direction a admis que l'augmentation de l'activité de transactions due au choc tarifaire d'avril s'est estompée en juillet, de sorte que la hausse ne s'est pas accompagnée d'un taux d'exécution durablement plus élevé."

OPPORTUNITÉS DANS LE DOMAINE DES CRYPTOMONNAIES

Les sociétés de technologie financière ont élargi leurs portefeuilles de produits cryptographiques à mesure que la clarté réglementaire émerge sur le marché clé des États-Unis sous l'administration Trump.

EToro a déclaré que l'activité cryptographique s'est renforcée en juillet, le bitcoin ayant atteint des sommets historiques, propulsant plusieurs autres jetons.

Les plateformes fintech du nouvel âge ont pris des parts de marché aux entreprises établies de Wall Street en attirant des investisseurs plus jeunes et férus de technologie.

"Les régulateurs du monde entier s'intéressent également à ce que font et disent les régulateurs américains", a déclaré Mme Assia. "Ils envoient un message très clair, à savoir que les crypto-monnaies sont là pour durer

Elle a ajouté que l'entreprise s'adressera éventuellement à des utilisateurs plus sophistiqués à mesure que l'expansion de ses produits, y compris les stratégies d'IA, s'accélère, allant au-delà de ses racines de base de trading de détail.

Fondée en 2007, eToro exploite une plateforme de trading qui permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des crypto-monnaies et d'autres actifs tout en reflétant les stratégies des meilleurs investisseurs.

eToro a enregistré un bénéfice ajusté de 56 cents par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 50 cents, selon les estimations compilées par LSEG.