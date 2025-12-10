La directrice générale de Hinge, McLeod, quitte ses fonctions pour diriger la start-up de rencontres par IA soutenue par Match Group

Justin McLeod, fondateur de Hinge, lance Overtone après son départ

Jackie Jantos nommée nouvelle directrice générale de Hinge dans le cadre de l'expansion de l'IA

La mise en relation pilotée par l'IA occupe le devant de la scène

Match Group MTCH.O a annoncé mardi que le fondateur et directeur général de Hinge, Justin McLeod, allait se retirer pour lancer Overtone, une entreprise de rencontres basée sur l'IA et soutenue par la société, signalant ainsi un pari majeur sur l'intelligence artificielle.

Jackie Jantos, actuellement présidente et directrice du marketing de Hinge, prendra la direction de l'entreprise. Jantos a supervisé l'expansion de l'application en Europe et en Amérique latine et a dirigé des initiatives de produits ciblant les utilisateurs de la génération Z.

Overtone, incubée au sein de Hinge en 2025, fonctionnera comme une entreprise indépendante axée sur l'utilisation de l'IA et des outils vocaux pour créer des connexions, a déclaré la société.

Match Group prévoit de diriger le premier tour de financement d'Overtone au début de 2026 et de détenir une participation significative. McLeod sera président d'Overtone et restera conseiller de Hinge jusqu'en mars.

"MTCH conservant une participation importante, l'entreprise semble s'assurer qu'elle ne sera pas laissée pour compte dans des développements potentiellement importants", a déclaré Chandler Willison, analyste chez MScience.

Le mouvement souligne les efforts de Match Group pour défendre sa position dominante dans l'écosystème traditionnel des rencontres en ligne avec des applications comme Tinder et OkCupid, tout en se protégeant contre les projets expérimentaux qui pourraient remodeler l'industrie,a ajouté Willison.

McLeod a fondé Hinge en 2011 et l'a aidé à devenir l'une des marques à la croissance la plus rapide de Match Group.

UNE MISE EN RELATION PILOTÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Match Group, qui reste l 'un des acteurs dominants du secteur des rencontres en ligne avec ses applications, continue de miser sur la connexion à l'IA dans un contexte d'évolution de la demande des jeunes utilisateurs, qui continuent d'utiliser des applications de mise en relation alimentées par l'IA et des applications de niche.

Des concurrents tels que Bumble BMBL.O et Grindr GRND.N ont également augmenté leurs investissements dans l'IA, pariant sur de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la personnalisation et renforcent la sécuritépour faire face à la critique croissante de la "fatigue du swiping"

Plusieurs startups, dont les plateformes de rencontres Teaser et Blush, expérimentent également des outils d'IA générative et des agents conversationnels conçus pour imiter l'alchimie humaine et améliorer les conversions lors des premiers rendez-vous.

L'adoption de l'IA par l'ensemble du secteur intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs, d'intensification de la concurrence et de pression croissante pour relancer la croissance, ce qui pousse les entreprises de rencontres à réimaginer la manière dont les algorithmes peuvent rendre les présentations plus naturelles.