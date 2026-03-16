La directrice générale de Genentech vise un médicament contre l'obésité tolérable et abordable

par Michele Gershberg et Michael Erman

La directrice générale de l'unité Genentech de Roche , Ashley Magargee, a déclaré lundi que l'entreprise s'efforçait de constituer un portefeuille de médicaments contre l'obésité qui soient à la fois tolérables en termes d'effets secondaires et abordables.

"De nombreux patients abandonnent leur traitement pour diverses raisons", a déclaré Mme Magargee, lors de l'événement Reuters Pharma USA 2026 à Philadelphie, soulignant la nécessité d'un maintien du poids à long terme et de thérapies combinées pour les personnes qui ne répondent pas à un seul médicament.

"Comment non seulement mettre ces nouveaux médicaments à la disposition des patients, mais aussi comment obtenir un portefeuille de médicaments abordable pour traiter tous les besoins de la population de patients?" a-t-elle dit.

Roche a acquis les droits sur le petrelintide, un traitement expérimental de l'obésité mis au point par la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , dans le cadre d'un accord de collaboration et de licence d'une valeur maximale de 5,3 milliards de dollars et signé l'année dernière. Genentech a également plusieurs autres candidats pour le traitement de l'obésité dans son pipeline.

La demande sans précédent de nouveaux médicaments puissants pour la perte de poids de la part d'Eli Lilly LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO a initialement conduit les analystes à prévoir un marché des médicaments contre l'obésité de 150 milliards de dollars - voire 200 milliards de dollars - au début des années 2030. Mais des prévisions plus récentes pour 2030 sont inférieures d'environ 30 %, soit environ 100 milliards de dollars.

LE MÉDICAMENT CONTRE LA GRIPPE SERA LE PROCHAIN SUR LE TRUMPRX

Le médicament contre la grippe Xofluza de Roche figurera sur le site TrumpRx.gov du gouvernement américain lorsque l'administration y lancera la prochaine tranche de médicaments, a-t-elle déclaré. Ce site dirige les patients vers les sites des entreprises pharmaceutiques qui s'adressent directement aux consommateurs.

Xofluza est désormais disponible directement sur le site web de l'entreprise au prix de 50 dollarspour les clients qui paient comptant, un canal de distribution que l'entreprise considère comme adapté aux médicaments par voie orale plutôt qu'aux médicaments administrés par un médecin.

"Nous sommes certainement en train d'expérimenter et de faire passer beaucoup plus de produits par ce canal que nous ne l'avons jamais fait", a déclaré Mme Magargee.

Genentech est l'un des 16 fabricants mondiaux de médicaments qui ont conclu des accords avec le président américain Donald Trump pour réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les payeurs américains en échange d'un allègement des droits de douane.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))