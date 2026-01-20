La directrice générale de Citigroup ne s'attend pas à ce que le Congrès approuve le plafonnement des taux des cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré mardi qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Congrès approuve des plafonds sur les taux d'intérêt des cartes de crédit, comme l'a suggéré le président Donald Trump.

"Le président a raison de se concentrer sur l'accessibilité financière", a déclaré Mme Fraser lors d'une interview accordée à CNBC depuis Davos. "Mais plafonner les taux ne serait pas bon pour l'économie américaine", a-t-elle ajouté. Un plafonnement des taux réduirait l'accès au crédit d'une grande partie des clients américains et affecterait les compagnies aériennes, les détaillants et les restaurants, a-t-elle ajouté. Interrogée sur le soutien du Congrès à une législation limitant les taux des cartes de crédit, Mme Fraser a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il y ait un soutien bipartisan en ce sens.

Après avoir récemment procédé à un millier de licenciements, Mme Fraser a déclaré que la banque n'avait pas l'intention d'annoncer de nouvelles réductions d'effectifs importantes.